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Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı - Son Dakika
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Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı

Çağlayan Adliyesi'nde terör savcısının odasından "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla fotoğraf paylaşan Avukat Buket Nurşah Tekışık, lüks araçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sadece BKT plakalı aracın kendisine ait olduğunu belirten Tekışık'ın paylaştığı fotoğraflarda aynı plakada birden fazla araç olması kafaları karıştırdı.

Avukat Buket Tekışık\'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
15.12.2023 - 11:24,
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İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde terör savcısının odasında fotoğraf çektirip, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla paylaşan Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın lüks yaşamı ve arabaları tartışma konusu olmuştu. Avukat Tekışık arabalarla ilgili yeni açıklama yaptı. Sadece BKT plakalı aracın kendisine ait olduğunu söyledi. Ancak Tekışık'ın paylaşımlarında bir değil 2 lüks ve aynı plakalı aracın olması dikkat çekti.

Terör savcısının görev yeri değiştirildi

İstanbul Barosu avukatlarından Buket Nurşah Tekışık'ın bir savcının makamından "Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim" mesajıyla paylaştığı fotoğraflar yargıyı karıştırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, odasında fotoğrafların çekildiği Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli olan savcıyla ilgili tutanak tuttu ve görev yerini değiştirdi.

Avukat Tekışık için re'sen soruşturma başladı

Başsavcılığın tuttuğu tutanak, hakim ve savcılar hakkında işlem yapma yetkisi Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) olduğu için HSK'ya gönderildi. Başsavcılık ayrıca avukat Buket Nurşah Tekışık hakkında disiplin suçundan Türkiye Barolar Birliği'ne de bildirimde bulundu. İstanbul Barosu da avukat Buket Nurşah Tekışık hakkında re'sen disiplin soruşturması başlattı. Tekışık, soruşturma sonunda gerek duyulursa İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'na sevk edilecek.

'Borçtan başka bir şey bulamazlar' demişti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda lüks bir hayat sürdüğünü sergileyen Avukat Buket Nurşah Tekışık, yaptığı ilk açıklamada, "İsteyen benim hesaplarımı bakiyelerimi inceleyebilir. Borçtan başka bir şey bulamazlar." demişti.

Sosyal medyadaki lüks paylaşımları...

Ancak Tekışık'ın birçok ülkeye yaptığı seyahatler, oralardaki lüks tatilleri sergilemesi dikkat çekmişti. Tekışık'ın sosyal medya hesabından çok sayıda lüks araçla paylaşımları da eleştiri konusu olmuş ve "Bu kadar parayı nasıl kazandı" diye sorgulanmıştı.

Odatv'ye konuşan Buket Nurşah Tekışık, sosyal medyada lüks araçlarla çekilen görüntülerine de açıklama getirdi. Tekışık, "Onlar arkadaşlarımın aracı, 'BKT' plakalı araç sadece benim. Onun da hepsi faturalı hangi galeriden aldığım bile belli. Diğer araçları da plakaları açık plaka sorgulamalarını da yapabilirsiniz. Bana ait değil. Arkadaşlarımın çektiği fotoğraflar sadece" ifadelerini kullandı.

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