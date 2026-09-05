Avukat: Gazetecilik suç değildir

(ANKARA) - Gazeteci Oya Lale Arslan'ın avukatı Çağlar Çağlayan, "Tutuklama tedbiri gazeteciler üzerinde bir baskı ve caydırma aracına dönüşüyor. Gazetecilik suç değildir. Haber vermek suç değildir. Müvekkilimiz Oya Lale Arslan derhal serbest bırakılmalıdır" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya ve YouTube'daki yayın ve paylaşımları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Oya Lale Arslan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Arslan'ın avukatı Çağlar Çağlayan, tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada, müvekkilinin gazetecilik faaliyeti kapsamında yaptığı yayınların suçlamalara gerekçe gösterildiğini belirtti.

Çağlayan, açıklamasında şunları kaydetti:

"TCK m.217/A'nın yürürlüğe girdiği günden bu yana defalarca söyledik: Belirsiz ve geniş yoruma elverişli ceza normları, gazetecilerin haber verme faaliyetlerini denetleme ve cezalandırma aracına dönüştürülemez.

Gazetecilik; iktidarın, yargının ya da herhangi bir kamu otoritesinin doğru kabul ettiği bilgileri aktarmaktan ibaret değildir. Gazeteci soru sorar, iddiaları gündeme taşır, tartışmalı konuları kamuoyunun önüne getirir, farklı görüşlere yayınlarında yer verir. Bunların ceza soruşturmasının ve hele ki tutuklamanın gerekçesi haline getirilmesi, yalnızca bir gazetecinin özgürlüğüne değil, toplumun haber alma hakkına doğrudan müdahaledir."

"GAZETECİLİK FAALİYETİ İLE TERÖR PROPAGANDASI ARASINDAKİ SINIR ORTADAN KALDIRILAMAZ"

Çağlayan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde, gazetecinin bir kişiyi yayınına konuk etmesi ya da kamuoyunun tartıştığı görüşleri aktarması; örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermek, övmek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmek anlamına gelmez. Gazetecilik faaliyeti ile terör propagandası arasındaki sınır, ifade ve basın özgürlüğü aleyhine ortadan kaldırılamaz.

Ceza hukukunun sınırları genişletildikçe basın özgürlüğünün alanı daralıyor. Tutuklama tedbiri de gazeteciler üzerinde bir baskı ve caydırma aracına dönüşüyor."

"OYA LALE ARSLAN DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR"

Çağlayan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Basın özgürlüğü, yalnızca rahatsız etmeyen ya da iktidarın doğru bulduğu haberleri korumaz. Asıl güvence, tartışmalı, eleştirel ve kamu otoritesini rahatsız eden düşünce ve haberler için gereklidir. Gazetecilik suç değildir. Haber vermek suç değildir. Toplumun haber alma hakkını kullanan gazetecilerin yeri cezaevi değildir. Müvekkilimiz Oya Lale Arslan derhal serbest bırakılmalıdır."