Avukat Ücretlerine Yüzde 60-102 Zam - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avukat Ücretlerine Yüzde 60-102 Zam

Avukat Ücretlerine Yüzde 60-102 Zam

Yeni avukatlık ücreti tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı, ücret artışları açıklandı.

03.10.2024 02:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Avukatlara ödenecek ücretlere yüzde 60-102 arasında belirlenen oranlarda zam yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin yeni ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tarifeye göre, avukata büroda sözlü danışma saat ücreti 3 bin 500 TL, takip eden her saat için 1500 TL, her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi 4 bin 500 TL, tüzük, yönetmelik, vasiyetname, vakıf senedi hazırlanması 24 bin TL, kira sözleşmesi hazırlanması 6 bin TL olarak belirlendi.

Tüketici mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için ücret 14 bin TL, tüketici mahkemelerinde görülen davalar için 15 bin TL, vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için duruşmasız 18 bin, duruşmalı ise 36 bin TL olarak belirlendi.

Yeni tarifeye göre, anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 15 bin 800 TL'den 32 bin TL'ye çıkarıldı.

Sulh hukuk mahkemelerinde dava ücretleri 10 bin 700 TL'den 18 bin TL'ye yükseltildi. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davalar için yeni ücret 13 bin 500 TL olarak tespit edildi.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda yeni ücret 30 bin TL oldu.

Çocuk teslimi ile ilgili işlemler

Ağır ceza ve cocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen artış oranı yüzde 61 ile 48 bin TL'ye çıkarıldı.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten kaynaklanan işler için avukatlık ücreti 12 bin TL olarak belirlendi.

Bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için ilk derecede görülen davalar için 25 bin TL, istinaf yoluyla görülen bir duruşması olan işler için 16 bin TL olarak tespit edildi.

Tarifenin 14'üncü maddesinde değişiklik

Öte yandan,  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14'üncü maddesinin beşinci fıkrası, "Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların reddi, kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı bu Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir" şeklinde değiştirildi.

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Mahkeme, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukat Ücretlerine Yüzde 60-102 Zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
17:26 Bosna Hersek’te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti Bosna Hersek'te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
10:50 İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a İsrail saldırısından önce Lübnan’ı terk etmesi için uyarıda bulundu İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulundu
10:38 Reyting için yapılana bakın Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi
10:31 Jose Mourinho’dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar
10:30 Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu
10:16 Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 01:43:04. #1.11#
SON DAKİKA: Avukat Ücretlerine Yüzde 60-102 Zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement