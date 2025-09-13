Avukata Baskıya Barolardan Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avukata Baskıya Barolardan Tepki

13.09.2025 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

76 baro, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan'ın duruşmadaki hazır bulunma talebinin reddini kınadı.

(İSTANBUL) Silivri'de dün görülen "Diploma Davası"nın ilk duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın bir sonraki duruşmada hazır edilme isteminin reddedilmesine barolar tepki gösterdi. Ortak açıklamada, "Meslektaşımızın maruz kaldığı bu uygulama; savunma hakkının kutsallığını, avukatlık mesleğinin evrensel güvencelerini ve hukuk devletine duyulan güveni zedelemiştir. Avukata yöneltilen her baskı, doğrudan yurttaşın savunma ve adil yargılanma hakkına yöneltilmiş demektir. Avukatlık mesleği suç değildir. Avukat müvekkilinin sesi, cübbemiz ise mesleğimizin onurudur" denildi.

Silivri'de dün görülen "Diploma Davası"nın ilk duruşmasına tutuklu bulunduğu Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS'le bağlanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "Şu an yargı tarihinde bir ilk yaşıyoruz… Tutuklu avukat olarak; üzerimde cübbem dahi olmadan, müvekkilimle tek bir kez bile görüşmeden duruşmada hazır edildim. Biz avukatlar olarak savunma görevimizi yaptığımız esnada özgürlüğümüzden de mahrum kalabiliriz. Örneğin ben… Bunun kayıtlarınıza düşmesi Türk Hukuk Tarihi açısından ne kadar değerli olsa da birçok eksiklik nedeniyle bu halde savunma vermeyi reddediyorum. Ayrıca, savunma için yüz yüzelik ilkesi gereği bir sonraki celsede salonda hazır bulundurulmayı talep ediyorum." dedi. Ancak ara kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Pehlivan'ın bu talebini reddetti.

76 barodan ortak açıklama

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin bu kararına Türkiye genelindeki 76 baro tepki gösterdi. Ortak açıklamada, "Meslektaşımızın maruz kaldığı bu uygulama; savunma hakkının kutsallığını, avukatlık mesleğinin evrensel güvencelerini ve hukuk devletine duyulan güveni zedelemiştir" denildi.

Ortak açıklama şöyle:

"Avukatlık faaliyetleri nedeniyle hukuka aykırı şekilde tutuklu bulunan meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan; bağımsız savunmanın sembolü olan cübbesinden ve savunmanın yapılması için gerekli uygun koşullardan mahrum bırakılmış, müvekkilini cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savunmak zorunda kalmıştır. SEGBİS ile bağlanması, savunma hakkını gözeten olumlu bir adım olarak görülse de meslektaşımızın bir sonraki celse duruşma salonunda hazır bulunma talebinin reddedilmesi savunma hakkını ortadan kaldıran, kabul edilemez bir tutumdur.

Bu uygulama; Avukatlık Kanunu'na, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'na, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkına ve BM Havana Kuralları'nda düzenlenen avukatların bağımsızlığına açıkça aykırıdır.

Tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler, devletlere avukatların görevlerini her türlü baskı, engel ve tehditten uzak icra etmelerini güvence altına alma yükümlülüğü yükler. Bu sözleşmeler; avukatların müvekkilleriyle gizlilik içinde ve engelsiz görüşme hakkını, mesleğin bağımsızlığını ve mesleki sembollerin korunmasını garanti altına alır.

"Avukata yöneltilen her baskı, doğrudan yurttaşın savunma ve adil yargılanma hakkına yöneltilmiş demektir"

Meslektaşımızın maruz kaldığı bu uygulama; savunma hakkının kutsallığını, avukatlık mesleğinin evrensel güvencelerini ve hukuk devletine duyulan güveni zedelemiştir. Avukata yöneltilen her baskı, doğrudan yurttaşın savunma ve adil yargılanma hakkına yöneltilmiş demektir. Avukatlık mesleği suç değildir. Avukat müvekkilinin sesi, cübbemiz ise mesleğimizin onurudur.

Bu bağlamda; savunma hakkını, mesleğin bağımsızlığını ve avukatlık faaliyetlerini koruma altına alan ulusal ve uluslararası normları bir kez daha hatırlatarak meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan'a yönelik tüm bu hukuksuz uygulamalan kabul etmediğimizi, Avukatların özgürlüğünü ve mesleki onurunu hedef alan her türlü girişime karşı mesleğin evrensel değerlerini savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA

Mehmet Pehlivan, İnsan Hakları, Politika, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukata Baskıya Barolardan Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
İzmir’deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
19:15
Canlı anlatım Karşılaşmada tempo inanılmaz
Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 20:20:18. #7.12#
SON DAKİKA: Avukata Baskıya Barolardan Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.