Avukatların İstanbul Barosu'na Yürüyüşüne Polis Engeli... Erinç Sağkan: "Bu Sistem Tecavüzcüden, Çetelerden Korkmuyor Ama Avukatlardan Çok Korkuyor"

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasının ardından meslektaşlarının Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden İstiklal Caddesi'ndeki İstanbul Barosu'na yürüyüşünü polis engelledi. İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, ablukadan çıkıp yürüyüşü tamamlarken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın yürümesine izin verilmedi. Baro önünde konuşan Sağkan, "Bu sistem tecavüzcüden, tacizciden, uyuşturucu müptelasından, çetelerden korkmuyor ama bu avukatlardan çok korkuyor" dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasını meslektaşları bugün protesto etti. Öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde bir araya gelen avukatlar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun da katılımıyla İstiklal Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Barosu'na yürümek istedi. Adliyede yapılan açıklamanın ardından yürüyüşe geçmek isteyen avukatlar abluka altına alındı.

Polisin barikat kurduğu adliyenin C kapısı önündeki avukatlar, bir süre sonra adliye binasının içerisine girerek eylemlerini sürdürdü. Aradan birkaç saat geçmesinin ardından Sağkan, Kaboğlu ve bir grup avukat, yürüyüş için harekete geçtiği sırada, adliyenin hemen yakınındaki bir yol üzerinde polis tarafından yine durduruldu. Engelleme üzerine Sağkan aracıyla baro binasına geçerken Kaboğlu ise engellemelere karşın bir grup avukatla yürüyerek baroya ulaştı.

Baronun önü de ablukaya alındı

Polis ve çevik kuvvet ekipleri, cadde üzerinde bekleyen avukatları da kalkanlarla ablukaya aldı. Bir süre yurttaşların da İstiklal Caddesi'ni kullanması engellendi. Bu sırada Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Kanunsuz iş yapıyorsunuz. Bunun hesabı sorulmaz sanmayın. Burada insanlar sizin de savunma hakkınıza sahip çıkıyor. Kanunsuz emre uymamanız meşrudur. Yapmayın bunu..." diyerek polislere tepki gösterdi.

"Polis devletinin provası yapılmıştır"

Açıklamasına, baronun etrafını ablukaya alan polislere işaret ederek başlayan Sağkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün İstiklal Caddesi'nde yaşanan şu tabloyu lütfen tüm Türkiye'ye dönüp bir gösterin. Tablo bu. 2025 yılında görüntü bu. Ben 10 senedir İstanbul'u özellikle İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde tek başına dolaşamam. 10 senedir ne eşimi ne çocuğumu bu sokaktan, korkumdan geçiremiyor ama anlıyoruz ki bu sistem tecavüzcüden, tacizciden, uyuşturucu müptelasından, çetelerden korkmuyor ama bu avukatlardan çok korkuyor. Bugün artık adı konulmamış bir gerçeği üzülerek sizlerle paylaşacağım. Biz birkaç senedir Türkiye'nin demokratik bir toplum düzeninden hızla uzaklaştığının altını çiziyorduk. Başta ifade hürriyeti, adil yargılanma hakkı olmak üzere en temel hak ve özgürlüklerimizin tehdit altında olduğunu ifade ediyorduk ancak bugün daha net bir şey söyleyeyim. Bugün Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızın savunmayı savunmak başlıklı yaptığı etkinlikte polis devletinin provası yapılmıştır. Bugün İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nin önünde polis devleti provası, avukatlar özelinde hayata geçirmeye çalışılmıştır. Anayasadan kaynaklanan haklarımızı son derece iyi biliyoruz. 2911 sayılı kanun kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşü nasıl yapılır hatlarımızı çok iyi biliyoruz. Kimseden izin almak borcumuz yok. Almadık da almayız da. Çünkü yaptığımız, barışçıl bir gösteriydi. En ufak bir şiddet içermediği gibi şiddet çağrısı da yoktu.

"Polis devleti de tam budur"

Biz bugün İstanbul'a Çağlayan Adliyesi'nin önünde savunmaya dönük saldırıların, bu ülkenin 85 milyonun yurttaşının en büyük hak ihlali olduğunu söylemeye gelmiştik ve hala aynı noktadayız ancak gördüğümüz muamele şuydu. 'Biz istersek buradan adım atabilirsiniz. Biz istemezsek buradan hiçbir yere gidemezsiniz'. Bize bugün bu dayatılmaya çalışıldı. Tabii ki kabul etmedik. Baro başkanlarımızla meslektaşlarımızla birlikte buna adliyenin önünde karşı çıktık. Daha sonra, az önce gördüğümüz manzaranın bir benzerini Çağlayan Adliyesi'nin önünde yaşadık. Bireysel olarak yürümemize dahi müdahale edilmeye çalışıldı. Bireysel yürüyüşten bahsediyorum. Ne slogan var ne toplu bir yürüyüş, hiçbir şey yok. 'Bu ülkedeki herhangi bir yurttaşın bir yerden bir başka yere gitmesine polis karar verecek' denildi. Hiçbir gerekçe sunulamadan, hiçbir yasal mevzuat bize çizilemeden, hiçbir emirden bahsedilemeden... Bugün geldiğimiz nokta, sokakta yürümenize bile polisin müsaade edip etmeyeceği noktasıdır. İşte polis devleti de tam budur. Buna müsaade etmeyeceğiz, buna müsaade edemeyiz. Sokağı istediği zaman kapatan, 'Ben istersem buradan geçebilirsin' diyen, 'Ben istersem buradan geçemezsin' diyen bir kolluk kuvveti ile karşı karşıyayız.

"Ulaştığımız yer uçurumun dibidir"

Bunun adı polis devleti değil de nedir? Burada hukuk devletinden bahsedilebilir mi? Burada hukukun üstünlüğünden bahsedilebilir mi? Burada hak ve özgürlükleriniz ihlal edildiğinde sırtınızı dayayacağınız bir yargı sisteminden bahsedilebilir mi? Hiçbirisinden bahsedilemez. Türkiye çok büyük bir tehdit altındadır. Buradan Türkiye'de demokrasiye inanan, anayasanın ikinci maddesine inanan, anayasalı devlete değil, anayasal devlete ve anayasal demokrasiye inanan bütün unsurlara seslenmek istiyorum. Gördüğümüz tablo çok vahimdir. Ulaştığımız yer çok vahimdir. Uçurumun dibidir. Birlikte mücadele edip buradan çıkmazsak Türkiye'nin gittiği yer tam bir polis devletidir. Barolar olarak, bu ülkedeki 201 bin avukat olarak anayasayı, hakları, özgürlükleri savunmaya korkmadan, yılmadan, cesaretle devam edeceğiz. Buradan bütün barolarımız, tüm meslektaşlarımız adına kamuoyuna bu sözü veriyorum."

"Polis devleti olsaydı bu kadar keyfi davranamazdı"

Kaboğlu da adaletin tehlikede olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:

"Bugün Çağlayan Adliye Sarayı'ndan buraya gelinceye kadar sürekli anayasal suç işlemiştir. Bireysel olarak nasıl ki herkesin anayasa madde 23'e göre her tarafa istediği zaman, başkasına zarar vermeden, kırmadan, dökmeden yürüme hakkı varsa her birimizin Çağlayan Adliyesi'nden İstanbul Barosu'na yürüme hakkımız var. Bu hakkı bile kullandırtmadılar. Eğer polis devleti olsaydı bu kadar keyfi davranamazdı. Bu kişi, parti, devlet birleşmesinin yarattığı bir güvenlik gücü. Beni desteklemiyorsan, benden farkı düşünüyorsan, adaleti savunuyorsan, savunmayı savunuyorsan, insan haklarına dayanan laik bir cumhuriyeti savunuyorsan o zaman her ne olursa olsun, ister baro başkanı ol, ister milletvekili ol, ister Barolar Birliği Başkanı ol, ister ömrün boyunca anayasa hukuku dersi vermiş ol; hayır, bu fark etmez. 'Biz sadece itaat edenleri biliriz. Suç işlesinler bizim kurduğumuz polisler, nasılsa cezalandıramayacaksınız onları'. Hayır. Hiçbir zaman böyle olmamıştır. Türkiye'de 200 bin avukat, Türkiye'nin bugününün ve yarının umududur. Biz hukuk yolunda herkes için, her zaman, her yerde hukuk yolunda bireysel, birlikte ve kurumsal olarak ilerlemeye devam edeceğiz."