Avustralya Donanması'na ait bir destroyer, Kuzey Kore'ye karşı Birleşmiş Milletler (BM) destekli yaptırımlara katkı sağlamak amacıyla uluslararası operasyona dahil oldu.
Avustralya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, "HMAS Sydney" destroyeri, BM destekli yaptırımların uygulanmasına katkı için "Argos Operasyonu"na katıldı.
Operasyon kapsamında Avustralya donanması, bölgede yaptırıma tabi malların gemiden gemiye yasa dışı transferlerinin tespiti ve caydırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.
"HMAS Sydney" Komutanı Grant Coleman, destroyer mürettebatının, Avustralya'nın operasyona katkısını temsil etmekten gurur duyduğunu bildirdi.
Avustralya Müşterek Harekatlar Şefi Koramiral Justin Jones, açıklamasında ülkesinin "BM'nin Kuzey Kore yaptırımlarını uygulamaya kararlı" olduğunu belirtti.
Jones, harekatı, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması yönündeki uluslararası baskı kampanyasının bir parçası" olarak niteledi.
Operasyona katılan ülkeler arasında ABD, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve Güney Kore bulunuyor.
Hobart sınıfı güdümlü füze destroyeri "HMAS Sydney" bünyesinde MH-60R tip helikopter bulunduruyor.
Son Dakika › Güncel › Avustralya'dan Kuzey Kore'ye Yaptırım Operasyonu - Son Dakika
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