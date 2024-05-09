Avustralyalı çift, 97 yıl önceki dünya turunu tekrarlamak için Trabzon'a ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avustralyalı çift, 97 yıl önceki dünya turunu tekrarlamak için Trabzon'a ulaştı

Avustralyalı çift, 97 yıl önceki dünya turunu tekrarlamak için Trabzon\'a ulaştı

Avustralyalı Langley ve Beverly Kidby çifti, maceracı Francis Birtles'in 97 yıl önce İngiltere'den Avustralya'ya yaptığı dünya turundan esinlenerek başladıkları yolculukta Trabzon'a ulaştı. 77 yaşındaki çift, Birtles'in kullandığı aynı model otomobili bir müzeden satın alarak, 1924 model Bean araçlarıyla dünya turuna çıktı. Trabzon'da arızalanan araçlarını tamir eden çift, Türkiye'de harika karşılandıklarını belirtti. İran, Pakistan, Hindistan ve Singapur üzerinden Avustralya'ya gidecek olan çiftin yolculuğu yaklaşık iki ay daha sürecek.

09.05.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralyalı Langley ve Beverly Kidby çifti, maceracı Francis Birtles'in 97 yıl önce İngiltere'den Avustralya'ya yaptığı dünya turundan esinlenerek başladıkları yolculukta Trabzon'a ulaştı.

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan 77 yaşındaki çift, kendileri gibi Avustralyalı Francis Birtles'in 1927'de İngiltere'nin başkenti Londra'dan Melbourne'e yaptığı 26 bin kilometrelik dünya turunu tekrarlamaya karar verdi.

Yaklaşık bir ay önce uçakla İngiltere'ye giden çift, Birtles'in kullandığı aynı model "Bean" marka otomobili bir müzeden satın aldı.

Gençliğinde hayalini kurduğu 100 yıllık araçla dünya turunu, eşiyle gerçeğe dönüştürmenin heyecanını yaşayan Langley Kidby, Londra'dan yola çıktı.

Fransa, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından dokuzuncu durakları Türkiye olan çift, 12 ilin ardından Trabzon'a ulaştı.

Trabzon'da otomobilleri arızalanan çift, günün büyük bölümünü sanayide tamir olan araçlarının başında geçirmek durumunda kaldı.

"Kullandığımız araba 1924 model bir Bean, alışılmadık bir araba"

Langley Kidby, AA muhabirine, insanlık tarihinde yeni yolları açan öncü insanlara her zaman ilgi duyduğunu söyledi.

Avustralyalı maceracı Francis Birtles'in 100 yıl önce kullandığı rotayı revize ederek yola çıktıklarını belirten Kidby, "Kullandığımız araba 1924 model bir Bean, alışılmadık bir araba. Bir İngiliz arabası ama şirket sadece 10 yıl dayandı. Dolayısıyla etrafta pek fazla yok ama bu ilk rekoru kıran türden bir arabaydı ve bunu bir müzede bulduğumuz için şanslıydık. Aldık ve şimdi Birtles'in yolunu izliyoruz." dedi.

Kidby, otomobilin eski bir araç olduğu için sıklıkla bozulduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşına ve 100 yıllık motoruna göre oldukça hızlı bir araba. Araç dar olduğu için pek rahat değil. Çok sıkışık. Eski arabalarda her zaman küçük bir sorunla karşılaşıyorsunuz ve bugün sadece marş motoru bozuldu ama şanslıyız ki bir krank kolumuz var ve onu elektrikli marş motoru olmadan da çalıştırabiliyoruz."

Aracın eski olmasından ötürü yolculuklarının yavaş geçtiğini anlatan Kidby, "Araba oldukça yavaş ama saatte yaklaşık 70 kilometre hızla gidebiliyoruz. Bu yüzden yol kenarındaki kamyonları takip ediyoruz. Araba çok sıkışık ve tepelere çıktığınızda çok yavaş gidiyor. Yağmur yağdığında ıslanabiliyorsunuz." diye konuştu.

"Muhtemelen iki ay daha yolumuz var"

Kidby, geçen ay Londra'dan yola çıktıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Tüm Avrupa'yı, Fransa'yı, Almanya'yı, Avusturya'yı dolaştık. Daha sonra Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldik. Türkiye'de Edirne, İstanbul, Samsun ve birkaç şehirden sonra Trabzon'dayız. Burada harika insanlarla tanışıyoruz. Türkiye'de çok güzel karşılandık. Şu ana kadar favori şehrimiz Trabzon oldu."

Türkiye'de daha önce de bulunduklarını dile getiren Kidby, "Türkiye'ye geldik ve her zaman harika şekilde karşılandık. Burada yollar gerçekten çok iyi. İnsanlar iyi, sürücüler yollarda çok kibarlar." ifadesini kullandı.

Kidby, Trabzon'dan Erzurum'a devam edeceklerini belirterek, "Sınırı geçerek İran'a geçeceğiz ve ardından İran üzerinden Pakistan'a, Hindistan'a, Singapur'dan Avustralya'ya gideceğiz. Muhtemelen iki ay daha yolumuz var, çünkü eski arabalarda her zaman düzeltilmesi gereken küçük şeyler vardır ve fazladan bir gün falan beklemeniz gerekebilir." dedi.

"Eşime yolculuklarda destek olmaktan memnunum"

Beverly Kidby de eşiyle yolculuk etmekten her zaman keyif aldığını söyledi.

Eşinin hayalini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Kidby, şöyle konuştu:

"Yolcu olmaktan her zaman keyif aldım. Başka geziler de yaptık, eski arabalarla bunun gibi uzun yolculuklar yaptık ve bunun bir parçası olmaktan her zaman keyif aldım. Arabayı çok fazla kullanmıyorum ama eşime yolculuklarda destek olmaktan memnunum. Çok mutluyum, bunun en iyi kısmı farklı ülkelerden geçerken insanlarla tanışmak."

Kaynak: AA

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralyalı çift, 97 yıl önceki dünya turunu tekrarlamak için Trabzon'a ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
09:55 “Elimde fotoğrafların var“ şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü "Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
11:36 Pamukkale’de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu
11:24 Tadic’in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe’nin bu sezonki özeti gibi Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi
11:07 Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü
10:39 Yorumları görmeniz lazım Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
10:28 Altın ve dolar güne nasıl başladı Altın ve dolar güne nasıl başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 12:44:56. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralyalı çift, 97 yıl önceki dünya turunu tekrarlamak için Trabzon'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement