Avustralyalı Senatörden Gazze İçin Barış Gücü Çağrısı

Avustralyalı Senatör Jacqui Lambie, Gazze'de açlık ve yetersiz beslenmenin devam ettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler'in (BM) insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması için bölgeye barış gücü göndermesi gerektiğini söyledi.

SBS News'in haberine göre Lambie, "Çoğu Avustralyalı gibi ben de aç çocukların ve çaresiz haldeki ebeveynlerin fotoğraflarıyla ve görüntüleriyle dehşete düşüyorum." dedi.

Lambie, açlık ve yetersiz beslenmenin sürdüğü Gazze'de acil yardıma ihtiyaç olduğunu belirterek, BM'nin bölgeye barış gücü göndermesi gerektiğini ifade etti.

Gıda yardımı için insani koridor oluşturulmasının önemini vurgulayan Lambie, Gazze'deki çocukların açlıktan ölmesini engellemek için gönderilecek barış gücünün gıda yardımlarını koruyup ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını kaydetti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de olanları inkar ettiğini belirtmiş ve eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamıştı.