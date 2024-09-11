Avustralyalılardan Wong'a Tepki

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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un sosyal medya platformu X üzerinden "Avustralya, İran'ın Rusya'ya balistik füze göndermesini kınıyor." paylaşımı üzerine, Avustralyalı X kullanıcıları Canberra hükümetinin Gazze politikalarına tepki gösterdi.

Avustralyalılar X üzerinden, Wong'un İran'ın Rusya'ya füze göndermesi iddiasıyla ilgili açıklamasında "ikiyüzlülük" olduğunu ifade ederek Canberra'nın İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye yönelik politikasını eleştirdi.

Avustralyalı bir sosyal medya kullanıcısı Wong'un X'teki söz konusu paylaşımının altına yaptığı yorumda, "ABD'nin sığınmacı kamplarını, hastaneleri ve bebekleri yok etmesi için İsrail'e yaklaşık 907 kilogramlık bombaları göndermesine kınama yok mu?" ifadesini kullandı.

Yorumda "Peki ya İsrail'in şu an Gazze gibi yapmaya çalıştığı Batı Şeria? Kınama ve yaptırımlar nerede? Bunda sorun yok değil mi?" ifadelerine de yer verildi.

Avustralyalı bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Hala İsrail'e füze tedarik ettiği için ABD'yi kınamanızı bekliyorum." şeklinde Wong'u eleştirdi.

Wong'un paylaşımı altına yapılan bir başka yorumda da "Ben de 11 aydır soykırıma suç ortaklığı yapmanızı, korkaklığınızı ve terörist bir devlete açık destek vermenizi kınıyorum. Ahlak ve uluslararası hukuka uyuyormuş gibi yapmayı bırakın." ifadesi kullanıldı.

Queensland eyaletinden bir başka sosyal medya kullanıcısı ise yorumunda "İsrail'in Filistin'deki yasa dışı soykırımına kınama nerede Penny? Bir vekalet savaşının diğer tarafındaki ülkeleri kınamada hızlısınız ancak modern tarihin en bariz soykırımını savunuyorsunuz. İkiyüzlülük kokusu alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de son yılların en büyük protesto gösterisi düzenlenirken İsrail'e silah satılmasının protesto edildiği gösteride 33 kişi gözaltına alınmıştı.

Göstericiler, Avustralya'nın İsrail'e silah satmaması ve İsrail'in Gazze'de saldırılarının son bulması çağrısında bulunarak fuar alanında ve alana çıkan caddelerde yürüyüş yapıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli öldü, 94 bin 925 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.