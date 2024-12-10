Avusturya'nın Schengen Vetosunu Kaldırması

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VİYANA, 10 Aralık (Xinhua) -- Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine tam katılımına yönelik vetosunu kaldıracağını duyurdu.

Bu gelişmeyle birlikte perşembe günü Brüksel'de düzenlenecek toplantıda Avrupa Birliği içişleri bakanlarının bu iki ülkenin Schengen bölgesine tam girişlerine onay vermesinin önündeki son engel de kalkmış oldu.

Avusturya'nın ORF televizyonunun bildirdiğinde göre Avusturya'nın içişleri bakanı pazartesi günü yaptığı açıklamada bu iki ülkenin Schengen bölgesine tam dahil olmalarının "önünde durmayacaklarını" söyledi.

Avrupa Konseyi geçtiğimiz yılın sonlarında Avrupa Birliği üyesi olan bu iki ülkenin Schengen bölgesine kısmi girişlerine yeşil ışık yakmış, bu yılın mart ayı sonundan itibaren hava ve deniz sınırlarındaki kontroller kaldırılmıştı.

Schengen bölgesine tam girişle birlikte kara sınırlarındaki kontroller de kaldırılacak.

Avusturya, Balkanlar yoluyla çok sayıda yasadışı göçmenin gelmesi nedeniyle bu iki ülkenin girişine karşı çıkıyordu.

ORF'nin haberine göre, Avusturya İçişleri Bakanlığı, Avusturya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'ın ortak sınır koruma çalışmaları sayesinde bu yıl AB'ye sınırlardan yasadışı girişlerin sayısında büyük bir düşüş kaydedildiğini belirledi.