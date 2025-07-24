Ayasofya'nın 5. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Ayasofya'nın 5. Yıl Dönümü Kutlandı

24.07.2025 07:49
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının 5. yıl dönümü nedeniyle sabah namazı programı düzenledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının 5. yıl dönümü nedeniyle sabah namazı programı düzenledi.

Partililer ve vatandaşlarla birlikte camide sabah namazı kılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eskişehir'de yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Özdemir, 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ibadete açılma kararı alınan Ayasofya'nın bir cuma gününde yeniden ibadete açılmasına hep birlikte şahit olduklarını söyledi.

Özdemir, "86 yıllık bir acı parantezin kapanmasına o gün cuma namazında hep birlikte vesile olmuştuk. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen tüm yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın sadece bir cami değil, fethin sembolü ve Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olduğunu vurgulayan Özdemir, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması vesilesiyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Biz millet olarak acılarımızda da sevinçlerimizde de bir araya geliriz. Bir taraftan hüznü yaşamanın burukluğunu yaşıyoruz. Gazze'de milyonlarca Müslüman kardeşimizin yok edilişini maalesef hep birlikte görüyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde Filistin'deki kardeşlerimizin siyonist katil İsrail devleti tarafından terörist bir muameleye maruz kaldığına da hep birlikte şahit oluyoruz. Fetih Suresi ile namazımızı kıldık. Bir taraftan da Gazzeli kardeşlerimize dua ettik."

Özdemir, 2025'in ilk gününde Haliç Köprüsü'nde düzenlenen etkinlikte "dün Ayasofya zincirlerini kırdı, bugün Emevi Camisi'nde namazımızı kıldık, yarın Mescidi Aksa" dediklerini hatırlatarak, "Başta Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde; ülkemizin duruşuyla, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere 'Kudüs İttifakı' ile, ülkemizde Türk'ü ile Kürt'ü ile bölgemizde Arap'ı ile yeni bir dönemin inşa edilişine hep birlikte şahit oluyoruz." diye konuştu.

Ülke içerisindeki ayrılıkların her geçen gün kapandığına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımıyla önemli bir sürece şahit olduklarına işaret eden Özdemir, şunları söyledi:

"Rabbim 'Terörsüz Türkiye' sürecinin de hayırlısıyla akamete uğramadan tamamlanmasını nasip eylesin. Şehitlerimizin ve ailelerinin ruhunu incitmeden inşallah bu süreci en güzel şekilde, sabrımızı en üst ölçekte koruyarak tamamlayacağız. Ülkemizdeki birliğimizi sağladıktan sonra bölgemizdeki etki gücümüzü arttırdıktan sonra Kudüs'ün de yeniden fethini, Mescidi Aksa'nın da zincirlerini yeniden kırarak özgür bir şekilde ibadet edebilmeyi Rabbim inşallah hepimize nasip eylesin."

Özdemir, konuşmasının ardından vatandaşlara çorba ikram etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayasofya'nın 5. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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