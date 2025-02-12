AYBİR'den Trump'a Gazze Tepkisi

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İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirme planına tepki gösterdi.

AYBİR'den yapılan "Gazze, Bağımsız Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır" başlıklı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne ilişkin insan haklarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe sayan son açıklamaları vicdan sahibi tüm insanlığı dehşete düşürmektedir. Gazze'yi 'devralma' ve bölgedeki Filistinli kardeşlerimizi zorunlu olarak başka ülkelere yerleştirme (tehcir) planı asla kabul edilemez. Uluslararası hukuka ve insan haklarına açıkça aykırıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Terör ve işgal politikaları yürüten İsrail'in işlediği soykırımın başta ABD olmak üzere Batılı destekçileri tarafından açıkça sahiplenilmesi, uluslararası sistemin iflasının açık bir göstergesidir. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları uluslararası hukuku, güçlünün hakim olduğu orman kanununa dönüştürme çabasından başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazze'nin Filistin topraklarının bir parçası olduğu ve Filistinlilerin kendi vatanlarında yaşama hakkının hiçbir güç tarafından ellerinden alınamayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistinlilerin yurtlarından zorla sürgün edilmesi, bir asır önceki Balfour Deklarasyonu'nu ve geçmişte yaşanan acı tecrübeleri hatırlatmakta ve yeni bir 'Nekbe'yi çağrıştırmaktadır. Filistinlilerin etnik temizliğe maruz bırakılması, topraklarının, mülklerinin ve varlıklarının zorla ellerinden alınması, toplumlarının yok edilmesi ve kültürel, kimliksel ve siyasi haklarının bastırılması kabul edilemez. Bu bağlamda, ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin sorununa yaklaşım biçimini kınıyoruz. Trump'ın dile getirdiği planlar, bölgedeki barış ve istikrar çabalarına zarar verecek, mevcut ateşkesi tehlikeye atacak ve daha fazla kaos ve gerginliğe yol açacaktır."

Filistinlilerin yanında olunduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum ve özellikle İslam ülkeleri bu tehlikeli plana karşı seslerini yükseltmeye çağrıldı.

Açıklamada, "Unutulmamalıdır ki adalet ve insan haklarına dayalı bir çözüm olmaksızın bölgede kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.