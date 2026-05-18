Aydın Çavuşoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Çavuşoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın Çavuşoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
18.05.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, cenaze töreniyle toprağa verildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu (52), son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu, kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisinde 5 Mayıs'ta akşam saatlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesi sonrası götürüldüğü hastanede ameliyata alınan ve yoğun bakımda tedavisi süren Aydın Çavuşoğlu, 13 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Aydın Çavuşoğlu için bugün Türkler Merkez Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Sinan Oğan, eski alanya Kaymakamı olan Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, milletvekilleri, il ve ilçe protokolü, oda ve dernek başkanları, siyasi partilerinin il ve ilçe temsilcileri ile yöneticiler, Çavuşoğlu ailesinin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

'AYDIN'IN VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ'

Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, "Aydın kardeşimiz 13 gün hastanede yattı. Bu süreçte de bizleri yalnız bırakmayan başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve ailesi olmak üzere tüm büyüklerimize, tüm dostlarımıza, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından dualar gönderen herkese teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden, hepinizden razı olsun. Tam 13 ay önce rahmetli babamı buradan uğurladık. Tam 13 ay sonra da Aydın kardeşimizi aniden kaybettik. Rabb'im inşallah Aydın kardeşimizi rahmetli anamız ve babamızla cennetinde kavuşturur. Şu mezarlıkta yatan tüm geçmişlerimizi de Rabb'im inşallah cennetinde buluşturur. Biraz önce hocamız cami inşaatından bahsetti. O caminin bitmesine çok az kaldı. Aydın göremedi ama hocamızın da söylediği gibi o inşaatın başlamasında ve devam etmesinde en çok emeği geçenlerin başındaydı. Rabb'im inşallah o emeklerinden dolayı kendisini cennetiyle mükafatlandırsın. Aydın bize vasiyette bulunmuştu. Kendi adına bir vakıf kurulmasını, bu vakıf üzerinden yeni camiler ve okullar yapılmasını, çocukların okutulmasını istemişti. İnşallah ailecek biz de onun bu vasiyetini yerine getireceğiz. Vakfını kurup, onun istediği gibi yeni camilerin ve okulların yapılması, çocukların okutulması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kılınan namazın ardından Aydın Çavuşoğlu, toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın Çavuşoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
Bu halini unutun Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Galatasaray’ın efsaneleri, UEFA Kupası’nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi Galatasaray'ın efsaneleri, UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:41
Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a son kıyak Lafını bile etmedi
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
15:21
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:19
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
13:43
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı Cenazede kahreden detay
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:32:42. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın Çavuşoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.