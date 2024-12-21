Aydın'da Bebek Honda Adını Aldı - Son Dakika
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Aydın'da Bebek Honda Adını Aldı

Aydın\'da Bebek Honda Adını Aldı

Aydın'da bir çift, bebeklerine Japon motosiklet markası kurucusunun adını vererek dikkat çekti.

21.12.2024 18:46
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çift, bebeklerine "Honda" adını verdi.

Kemer Mahallesi'nde yaşayan motosiklet tamircisi Muharrem Maden, üçüncü çocuklarına otomotiv firması kurucusu Soichiro Honda'nın adını koymak istedi.

Eşinin de bu isteği olumlu karşılamasıyla Maden, bebeğine "Honda" adını koydu.

Baba Muharrem Maden, AA muhabirine, 2017 yılında gezmeye gittiği Japonya'yı temiz ve düzenli bulduğunu söyledi.

Bu nedenle Japonlara hayranlık duyduğunu ifade eden Maden, "Honda'ya da hayranlık duyuyordum. 'Bir gün oğlum olursa adını Honda koyacağım' diyordum ve koydum. Çevremizden de çok güzel tepkiler aldık." dedi.

Anne Kevser Maden de 6 yıldır evli olduklarını ve çocuklarına Honda adını koymayı daha önceden düşündüklerini belirtti.

Eşiyle Japonları ve motosiklet markalarını çok sevdiklerini dile getiren Maden, "Soichiro Honda'ya ben de hayranlık duyuyorum. Eşim söylediğinde tepkim çok iyi oldu. İnşallah vatana, millete hayırlı evlat olur. İlk başta herkes çok şaşırdı, çok değişik olduğunu söylediler ama alıştılar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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