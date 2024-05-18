Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kopuk idaresindeki 09 AGU 741 plakalı otomobil, Aydın- Muğla kara yolu Yenipazar kavşağında Müzeyyen Acar'ın kullandığı 35 MEL 42 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?