Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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AYDIN'ın Efeler ilçesinde polisin evlerine düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı ve Köprülü Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen 1'i kadın 2 şüpheliyi takibe aldı. Dün akşam saatlerinde 2 adrese operasyon düzenleyen polis, C.C. ile kadın S.T.'yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 42,5 gram metamfetamin ve 7 extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.