Aydın\'da Yangın 2 Saatte Kontrol Altına Alındı

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Efeler ilçesi Konuklu Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.30 sıralarında çıkan yangın; 2 uçak ve 4 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan yapılan müdahaleyle saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Mert CONA/AYDIN,
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