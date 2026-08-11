Gültepe\'nin efsane başkanı Aydın Erten 26. yılında anıldı

(İZMİR) - Gültepe'de halkçı belediyeciliği ve devrimci kimliğiyle efsaneleşen Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten, ölümünün 26'ncı yılında kabri başında anıldı. Anma töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Mutlu, "Senin mücadelen halkın hafızasında, adın bu kentin sokaklarında yaşamaya devam edecek" dedi.

Eski Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten, vefatının 26'ncı yılında, Konak Belediyesi'nin Gültepe Kentsel Değişim Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir Kent Konseyi ve İzmir 68'liler Platformu'yla birlikte gerçekleştirdiği törenle anıldı. Başkan Erten'in Gültepe Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen törene Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'yla birlikte Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, önceki dönem milletvekilleri, muhtarlar, aile üyeleri, yakınları, eski dostları ve Gültepeliler katıldı.

Sunuculuğunu gazeteci Semra İğtaç'ın üstlendiği törenin bitiminde Aydın Erten'in kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı.

MUTLU: "SENİN MÜCADELEN HALKIN HAFIZASINDA"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, törende yaptığı konuşmada, Erten'in toplumcu belediyecilik mirasını yaşatmak, büyütmek ve geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Aydın Erten, Gültepe'yi yaratan, bir anlamda toprak reformu yapan, tapu sorunlarını, barınma sorunlarını çözen bir belediye başkanıydı. Yoksulun yanında durdu, ezilenin sesini duydu, kimsesizin elinden tuttu. Bugün, ülkenin dört yanında vatandaşlarımız daha adil, daha özgür, daha güzel bir gelecek için umut arıyorsa hepimizin sorumluluğu, bu umudu büyütmektir. Başkanımızın cesaretinden, halkçılığından ve insan sevgisinden ilham alarak çalışmalarımızı bu umudu büyüterek sürdürüyoruz. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi geride bırakmadan… Sevgili Başkan, sen Gültepe'ye umut, sevgi, dayanışma ve adalet duygusu ektin. Bıraktığın toplumcu belediyecilik mirasını yaşatmak, büyütmek ve geleceğe taşımak bizim en büyük sorumluluklarımızın başında geliyor. Halkımızla yan yana durmaya, bu kentin her sokağında dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Senin mücadelen halkın hafızasında, adın bu kentin sokaklarında yaşamaya devam edecek."

GÜÇ: "İDEOLOJİSİ GÖNLÜMÜZDE VE ZİHNİMİZDE YAŞAYACAK"

Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Aydın Erten'in ideolojisiyle büyüyen bir nesil olduklarına dikkat çekerek, "Genç bir mühendis olarak İnşaat Mühendisleri Odası'nda ve belediye bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarda Aydın Erten örneği daima karşımıza çıkardı. O dönem Aydın Erten'i araştırdığımızda, ne kadar toplum için çalıştığını, şehir için ne kadar fedakarlıklar yaptığını anladıktan sonra oradaki genç meslektaşlarımın Aydın Erten ideolojisini şiar edindiklerini gördüm. Bizim jenerasyonda hiç 8-5 memur rahatlığı yoktu. Gece asfalt da dökerdik, mesaisiz de çalışırdık. Çünkü Aydın Erten ideolojisiyle büyüdük. Aydın Erten'i rahmetle anıyorum. Huzur içinde, ışıklar içinde uyusun. Onun ahlaklı, çalışkan, ülkesini, şehrini seven, şehrinin insanlarını seven ideolojisi bizlerin gönlünde ve zihninde her zaman yaşayacak" dedi.

IŞIK: "BU SEMTTE YETİŞEN ÇOCUKLAR ONU UNUTMAYACAK"

Çocukluğu Gültepe sokaklarında geçen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık da yerel yönetici olarak Aydın Erten'i örnek aldıklarını vurgulayarak, "Her kahvede, her evde, her sohbette, her aile ortamında adı yıllarca konuşulan bir efsaneyi anıyoruz. Kendisi Gültepe'ye devrimci bir ruh kazandırdı. Gerek Tariş direnişinde gerek İlhan Güney'le birlikte kurduğu TANSA projesiyle nasıl bir belediye başkanı olunması gerektiğini gösterdi ve tüm ülkeye örnek olacak bir projenin temelini attı. Bu semtte yetişen çocuklar onu hiçbir zaman unutmadı, unutmayacaklar. Bizler de seçilmiş olduğumuz ilçelerde onun kurduğu ilkeler çerçevesinde belediye başkanlığı yapmaya çalışıyoruz. Temel olan da budur. Anısını daima yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

KALMAZ: "GÜCÜNÜ MAKAMDAN DEĞİL İNSANLARLA KURDUĞU BAĞDAN ALIYORDU"

Yeni Parti Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz ise Aydın Erten'in bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarının sözünü vererek, "Çeyrek asrı aşan bir zaman diliminde aynı sevgiyle, aynı özlemle böylesine bir araya geliniyorsa bıraktığı şey yaptığı hizmetler değil, insanların hayatına dokunan, hafızasına kazınan ve kuşaktan kuşağa anlatılan çok kıymetli bir mirastır. Aydın Erten işte böyle bir miras bıraktı bu kente. Öyle bir miras ki, Gültepe'de hala onun adı söylendiğinde onu tanıyanlar bir belediye başkanından değil, bir dosttan, bir ağabeyden, kendilerinden birinden söz eder gibiler. Çünkü Aydın Erten, asıl gücü makamından değil insanlarla kurduğu bağdan alıyordu. Aydın Başkan'ın hikayesi bugün hala Gültepe'nin sokaklarında, insanların sevgilerinde yaşamaya devam ediyor. Bizlere düşen de onun bıraktığı bu mirasa sahip çıkmaktır" diye konuştu.

Törende yer alan CHP Konak İlçe Başkanı Emrah Kazımoğlu da Erten'in bir mücadele insanı olduğunu belirterek, "Arkasında milyonlarca dolarlık bir servet bırakmadı. Ama büyük bir mücadele serveti bıraktı. Onu her yıl anmaya geldiğimizde bir belediye başkanını değil, bir halk önderini anıyoruz" dedi.

TOPAÇ: "TÜM YEREL YÖNETİCİLER BÖYLE ÇALIŞMALI"

Anma töreninin düzenleyicilerinden İzmir Kent Konseyi'nin Başkanı Özgür Topaç da "Bugün sadece Gültepe, İzmir ve Ege'nin değil Türkiye'nin en kıymetli belediye başkanını hep birlikte anıyoruz. Sadece yaptıklarını değil onun fikirlerini, toplumla iş birliğini, emeğe ve halka verdiği değeri, halk için halkla beraber çalışmasını anıyoruz. Tüm yerel yöneticiler tam olarak böyle çalışmalı" dedi.

MUMCU: "O BİR HALK ADAMIYDI"

Konak Kent Konseyi Başkanı ve Devrimci 78'liler Federasyonu Genel Başkanı Hamit Mumcu, "Aydın Erten sadece Gültepe için değil, İzmir için Türkiye için de bir değerdi. Makamında oturan bir belediye başkanı değildi, kapısı herkese açıktı. O bir halk adamıydı. O Gültepe'nin yiğit evladıydı" ifadesini kullandı.

İzmir 68'liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu ise "Aydın Erten mücadele adamıydı, ilkeliydi, vazgeçmiyordu, her ortamda dik durmuştu. Aydın Erten Gültepe'yi Gültepe yapmıştı. Halk belediyeciliğini, sosyalist belediyeciliğini ortaya koydu" diyerek Erten'in mücadelesine vurgu yaptı.

İzmir 68'liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen de Başkan Erten'i şu sözlerle anlattı:

"Güzel insan, güzel dost, 68'li yoldaşımız, halk önderi bir belediye başkanıydı Aydın. ve o adı gibi aydınlık, yiğit bir halk adamıydı. 68'liler olarak bir geleneğimiz var. Bunu son nefesimize kadar sürdürmeye kararlıyız."

YILMAZ: "BİR DEVRİMCİ RUHUYLA ÇALIŞTI"

Gültepe Kentsel Değişim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Yılmaz, Aydın Erten'in Gültepe'de yarattığı dönüşümü anlattığı konuşmasında, "Bugün bir devrimciyi anıyoruz. Gültepe'ye 1970'lerde geldiğinde genç, yiğit, demokrat bir devrimcinin buradan aday olmasına herkes şaşırmıştı. Kazanamayacağı söyleniyordu. Ama Anadolu mozaiği olan Gültepe'de başkanlığı yaptı. Yolu yoktu, elektrik yoktu, okuma yazma oranı çok düşüktü. Yoksul insanlar Tariş'te, Tekelde çalışıyordu ama barınacak yerleri yoktu. O evleri kendi ruhuyla, elleriyle teslim etti. Elektrik direkleri dikilirken başında bekledi. Yolları yaptı. Bir devrimci ruhuyla çalıştı" dedi.

YÜKSEL: "HALKÇI BELEDİYECİLİĞİN NASIL YAPILACAĞINI GÖSTERDİ"

Önceki dönem CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel, 68 kuşağının idealist ruhuna vurgu yaparak, "Biz üniversitedeyken, hepimiz önemli görevler alacağız, kariyerimiz olacak derken bir yandan da gelecekte de içinden çıktığımız yoksul halkın kurtuluş mücadelesine katıldığımız ölçüde mutlu olabiliriz diyorduk. Onun içindir ki Aydın Erten geldi ve bir emekçi mahallesinde belediye başkanlığı tercih etti. Burada halkçı belediyeciliğin nasıl yapılacağının en güzel örneğini verdi" diye konuştu.

ERTEN: "DİNLERKEN GÖZLERİNİN İÇİ GÜLERDİ"

Aile adına konuşan Başkan Aydın Erten'in yeğeni Ceren Erten de amcasının siyasi değil insani kimliğinden bahsetmek istediğini ifade ederek, "O kuşak, o insanlar çok farklıydı. Onların, özellikle de Aydın amcamın ne kadar efsanevi insanlar olduğunu zaman geçince anlıyorsunuz. Biz onu hep dinlerdik ama o da bizi çok iyi dinlerdi. Çocuk olduğumuz zamanlarda, göz hizamıza inerek dinlerdi; dinlerken gözlerinin içi gülerdi. Neşeli bir insandı. Çocukken İzmir'e her geldiğimizde, onu ziyaret ettiğimizde çok sevinirdik, onu çok severdik. Onun karşılıksız sevgisinin insanlara tesir ettiğini düşünüyorum. İzmir'de dolaşırken insanlar hep onunla olan anılarını anlatıyor, çok mutlu oluyoruz" dedi.