Aydın, İstanbul, İzmir ve Yozgat'ta Özelleştirme Kararları Yayımlandı - Son Dakika
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Aydın, İstanbul, İzmir ve Yozgat'ta Özelleştirme Kararları Yayımlandı

Aydın, İstanbul, İzmir ve Yozgat\'ta Özelleştirme Kararları Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Aydın, İstanbul, İzmir ve Yozgat'taki özelleştirme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Aydın'da bulunan taşınmazlar Vahit Karaarslan'a ve bir şirkete satıldı. İstanbul, İzmir ve Yozgat'ta ise çeşitli alanlarda bulunan araziler özelleştirilecek.

26.07.2024 11:25
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Aydın, İstanbul, İzmir ve Yozgat'taki özelleştirme kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Aydın, İstanbul, İzmir ve Yozgat'ta yapılacak özelleştirmelere ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Aydın'daki taşınmazlar Vahit Karaarslan'a ve bir şirkete satıldı

Sümer Holding Anonim Şirketi adına kayıtlı olan Aydın'ın Didim ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2804 ada 1 parsel, 2 parsel, 3 parsel, 4 parsel, 5 parsel ve 6 parseldeki toplam 20.353,54 m2 yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde, 351.000.000 TL bedelle en yüksek teklifi veren Vahit Karaarslan'a ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı olan Aydın'ın Didim ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5095 ada, 2 parseldeki 6.276,35 m2 yüzölçümlü taşınmazın 82.000.000 TL bedelle en yüksek teklifi veren Prestige Emlak İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Mobilya Tekstil Kuyumculuk Petrol Elektrik Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verildi.

İstanbul, İzmir ve Yozgat'taki özelleştirmeler...

Resmi Gazete'de yer alan karara göre; Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan İstanbul'un Pendik ilçesi, Kurna Mahallesi'nde bulunan 11480 ada, 13 parseldeki "Gelişme Konut Alanı, İlkokul Alanı, Park, Genel Otopark Alanı ve Yol" yapımı amacıyla  özelleştirilecek.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan İzmir'in Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi'nde bulunan 356 ada ve 24 parseldeki araziler "Ticaret-Turizm Alanı, Açık Spor Tesis Alanı, Resmi Kurum Alanı, Trafo Alanı, Otopark ve Yol"  kullanım kararları çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca özelleştirilecek.

Sümer Holding Anonim Şirketi adına kayıtlı olan Yozgat'ın Merkez ilçesi, Yenicami 2. Mıntıka Mahallesi'nde bulunan 1546 ada, 1 parsel ve 1556 ada, 1 parseldeki arazilerin de "Gelişme Konut Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Park, Genel Otopark Alanı ve Yol" olarak kullanılması için özelleştirilmesine karar verildi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Yozgat, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın, İstanbul, İzmir ve Yozgat'ta Özelleştirme Kararları Yayımlandı - Son Dakika

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