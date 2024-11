Aydın Kitap Fuarı Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Güncel

(AYDIN)- Yazarların, sanatçıların ve bilim insanların katıldığı; kitaplarını imzalayarak söyleşiler düzenlediği Aydın Kitap Fuarı'na her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Kitapseverler, yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek sevdikleri yazarların başka yerde bulamadıkları eserlerine sahip olma şansına erişiyor.

Aydın Kitap Fuarı'na katılan yazarların, sanatçıların ve bilim insanlarının düzenlediği söyleşiler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Fuarın 6'ncı gününde Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Çocuklar İçin Deprem Farkındalığı" isimli sunumuyla vatandaşlar ile buluştu. Başta ilk ve ortaokul öğrencileri olmak üzere her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Moriwaki, Ege Bölgesi ve Türkiye'deki depremler hakkında bilgi verdi, afet anında yapılması gerekenleri anlattı. Moriwaki söyleşinin ardından öğrencilerin kitaplarını da imzaladı.

Japon deprem bilimci Moriwaki, Aydın Kitap Fuarı'nda

Vatandaşların deprem bilinci ve hazırlığı konusunda bilgilendirilmesinin önemine dikkat çeken Moriwaki, "Türkiye'de bir yerde mutlaka deprem olacak. Herkes hazır olmalı. Biz bunu kabul etmeli ve buna hazır olmalıyız. Ege Bölgesi'nde sık sık deprem oluyor bu yüzden bu bölgede insanlar bu konuları ilgiyle takip ediyor. Genel olarak çocukları mümkün olduğu kadar bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çocuklar mümkün olduğu kadar katılmaya, öğrenmeye çalışıyor. Bu Aydın için ilk defa yapılan bir Kitap Fuarı, belediye başkanı sayesinde oldu ve inşallah devam da edecek. Her sene daha da güzel olacak. Bunun için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Fuar, Aydın için büyük bir nimet"

Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Şükrü Öksüz, kendi yazlığı "Para diye bir şey kalmadı harçlıktan, Özlem Başkan olmasa öleceğiz açlıktan" manisiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Öksüz, "Fuar iyi bir başlangıç. Derneklere ve bireysel müracaat edenlere stant verilmesi bizler için büyük bir avantaj. Çok memnunuz, her gün burada dernek üyelerimizi ağırlıyoruz. Herkes bu konudan çok memnun. Aydın için büyük bir nimet bu fuar. Nazilli'den, Sultanhisar'dan, Söke'den okullar geliyor. Öğrenciler geliyor, kitaplar alıyorlar, şair ve yazarlar ile tanışıyorlar. Bu büyük bir avantaj. Gelecek yıllarda da bunun devam etmesi Aydın için büyük bir kazanç olacaktır" dedi.

"Fuarın Aydın'a çok büyük katkısı olacak"

Kuşadası Yazarlar Platformu (KUYAP) Başkanı İsmail Tezgel de "Aydın Kitap Fuarı'na katılmak için başvurduğumuzda başvurumuzu kabul ettiler, bizlere bu yeri tahsis ettiler. Bu nedenle Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Güzel bir oluşum olduğunu gördük, Aydın Kitap Fuarı'nın oldukça iyi düzenlendiğini, belediyenin hizmetlerinin oldukça yerinde ve iyi olduğunu gördük, yaşadık. Bence çok güzel düzenlenmiş, fuar alanını çok beğendik. Her anlamda gayet güzel düzenlenmiş, başarılı bir fuarcılık. Bu fuarın Aydın'a çok büyük katkısı olur; kültürel değerler artar, okuyucu-yazar işbirliği artar, kültürel etkileşme oldukça artacaktır, birçok öğrencimizin, gencimizin bunlardan etkilenerek daha güzel bir yöne kayması mümkün olacaktır. Bu nedenle bir kültür kenti olması her anlamda önem taşıyacaktır. Kitap fuarları bu anlamda etkileşmek açısından oldukça önemli yerler. Özlem Başkanımıza teşekkür ediyoruz, kendisini her zaman desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Öğrenciler ve bizler için çok faydalı bir fuar"

Aydın Kitap Fuarı'nı arkadaşları ile birlikte ziyaret eden psikolojik danışman Elif Aydın ise "Ben fuarı çok beğendim, kendim de çok fazla kitap okuyorum. Aydın'ın kesinlikle böyle bir şeye ihtiyacı vardı, burası hem ruhumuza iyi geliyor hem de ufkumuzu açıyor. Burada çok fazla kitap çeşidi var, aradığım kitapları buldum, farklı tarzda kitaplar ile tanışabildim. Bence bu yönden de çok faydalı bir fuar. Burada çok fazla üniversite öğrencisi var, hem onlar açısından hem de bizler açısından çok faydalı. Ben çok memnunum. Özlem Başkanımıza bu fuarı gerçekleştirdiği için çok teşekkür ederiz" dedi.

"Kitap okumak insanın ufkunu açar"

Çorum'dan gelerek Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Zeliha Temur, "Fuar çok güzel, kitap fuarlarını severim. Okumayı da seviyorum ama artık yaşlandığım için yoruluyorum. Özel başucu kitaplarım vardır, çocuğum daha çok okuyor ondan esinleniyorum diyebilirim. Kitap fuarları şehre ilim katar, irfan katar, gelişmişlik katar. Kitap okumak her zaman iyidir, insanı geliştirir. Kitap insanın ufkunu açar" diye konuştu.