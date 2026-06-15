Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Oldu - Son Dakika
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Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Oldu

15.06.2026 16:18
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Aykut Çelik, Ankara Adliyesi'nde düzenlenen törenle Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Aykut Çelik, düzenlenen karşılama töreninin ardından yeni görevine resmen başladı.

Adliye yöneticileri ve meslektaşları tarafından karşılanan Aykut Çelik, tebrikleri kabul ettikten sonra makamına geçerek Ankara Adliyesi’ndeki ilk mesaisine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen Aykut Çelik için Ankara Adliyesi’nde karşılama programı gerçekleştirildi.

ADLİYEDE KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çelik, Ankara Adliyesi’ne gelişinde Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilleri tarafından karşılandı.

Tören sırasında kendisine çiçek takdim edilen Çelik, adliye personeli ve meslektaşlarıyla tek tek selamlaşarak tebrikleri kabul etti.

TEBRİKLERİNİ İLETTİ

Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Murat İlhan da Başsavcı Aykut Çelik’e hayırlı olsun dileklerini iletti. İlhan ve Çelik, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

YENİ MESAİSİNE BAŞLADI

Karşılama programının ardından makamına geçen Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeki ilk mesaisine resmen başladı.

Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Oldu
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Adliyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Oldu - Son Dakika

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