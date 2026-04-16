Aylin Nazlıaka: "Kışın Vatandaşlara Sahip Çık, Yazın Sokağa Bırak Diye Bir Uygulama Söz Konusu Olabilir Mi?"

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Valiliği'nin "Kimsesizler Misafirhanesi" için tahsis edilen otel sözleşmelerinin 1 Mayıs'ta bitmesine tepki göstererek "Bu insanlar adı üstünde kimsesiz yurttaşlarımız. Herhangi bir gelirleri yok, güvenceleri yok. Yani devletin mevsimlik çalışması diye bir çalışması olabilir mi? Kışın vatandaşlara sahip çık, yazın sokağa bırak diye bir uygulama söz konusu olabilir mi? Ama oluyor Türkiye'de. Dolayısıyla sosyal devlet olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nin. ve buradan ilgili makamları göreve davet ediyoruz" dedi. Misafirhanede konaklayan vatandaş ise "Kapandıktan sonra herkes sokakta, otogarlarda, hastanelerde kalıyor. 15 gün belediyede kalıyoruz sonra dışarıda kalıyoruz. Hayat zor. Bu uygulama devamlı olsa millet sokakta kalmaz" diye konuştu.

Ankara Valiliği tarafından "Kimsesizler Misafirhanesi" için tahsis edilen otel sözleşmeleri 1 Mayıs'ta bitecek. CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, o otellerden birinde konaklayan kimsesiz vatandaşları ziyaret etti. Nazlıaka şöyle konuştu:

"Şu anda Altındağ'dayız. Ankara Valiliği'ne ait olan Kimsesizler Misafirhanesinin önündeyiz. Yurttaşlarımız kışın burada konaklatılıyor ama 1 Mayıs'tan itibaren sokağa bırakılıyor. Bu insanlar adı üstünde kimsesiz yurttaşlarımız. Herhangi bir gelirleri yok, güvenceleri yok. Yani devletin mevsimlik çalışması diye bir çalışması olabilir mi? Kışın vatandaşlara sahip çık, yazın sokağa bırak diye bir uygulama söz konusu olabilir mi? Ama oluyor Türkiye'de. Dolayısıyla sosyal devlet olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nin. ve buradan ilgili makamları göreve davet ediyoruz. Ben Sayın Vali'yi iki kez aradım. Hem dün aradım hem bugün aradım, bu konuyu konuşmak istedim. Ancak kendisine ulaşamadım. Dolayısıyla buradan Sayın Vali'ye sesleniyorum: Herhangi bir geliri olmayan ve hayata tutunmaya çalışan, belli yaşın üzerinde olan bu yurttaşlarımızı lütfen sokağa bırakmayın. Bu yurttaşlarımız hayatının ikinci baharını yaşaması gereken ve 'Acaba ben bugün ne yiyeceğim, nerede barınacağım' duygusunu yaşamaması gereken kişiler ama şu an en temel ihtiyaçları olan barınma ihtiyaçları bile yok. Buradan herkese beyan ediyoruz, CHP iktidarında herkes için bir çatı olacak. Herkesin başını sokabileceği bir yer olacak. Ama bugün içinde bulunulan bu durumu gerçekten kabul etmiyoruz. ve yurttaşlarımızın yanındayız. Onların sesine ses katmak için bugün buraya geldik. Bundan sonraki süreçlerde de yine onların yanında olmayı sürdüreceğiz."

Şunu duyuyorum, kimi hastane kapılarının önünde, kimi parklarda kimi havaalanında, AVM'lerde kendilerine sığınacak bir yer yaratmaya çalışıyorlar. Bu gerçekten insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeni değil. O yüzden biz bu düzeni kabul etmiyoruz."

"Simit satmak, teneke toplayıp satmak gibi işleri yapabilirsek karnımızı doyurmaya çalışacağız"

Misafirhanede kalan engelli bir vatandaş, "Beş bin maaş alıyorum. Onun dışında herhangi bir gelirim yok. Bakalım Allah büyük. Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. İşte imkanlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Biraz günü kurtarma misali" diye konuştu.

Diğer bir vatandaş ise 1 Mayıs'tan sonra hastanelerde, parklarda kalacaklarını belirterek "Mecburen park olur, hastane olur, aciller olur... Yani o tip yerlerde yine her zamanki gibi o şekilde devam edeceğiz. Simit satmak, teneke toplayıp satmak gibi işleri yapabilirsek de karnımızı doyurmaya çalışacağız ki esnaflarımıza veya diğer insanlarımıza fazla yük olmamak adına. Maalesef herhangi bir sosyal güvencemiz yok. En azından buranın süresinin uzatılması için bir yardımcı olunabilecek bir şeyler varsa yapabilirseniz gücünüz yeterse veya sizin üstleriniz vardır mutlaka yardımınızı bekliyoruz" diye konuştu.

"Bu uygulama devamlı olsa millet sokakta sokakta kalmaz"

Diğer bir vatandaş ise üç kişilik odada kaldığını belirterek, "Sabah öğlen akşam yemek çıkıyor. Hani kış günleri iyi oluyor. Ama kapandıktan sonra herkes sokakta kalıyor. Otogarlarda kalıyor. Hastanelerde kalıyor. 15 gün belediyeye gidiyoruz, belediyede kalıyoruz. Sonra dışarıda kalıyoruz. Hayat zor. Bu devamlı olsa çok iyi olur. Çünkü bütün hepsi hastaneye gidecek. Hastane, otogar... Özellikle acillerde. Bu uygulama devamlı olsa millet sokakta sokakta kalmaz. Ben engelliyim. Yalnızca engelli aylığım var. Beş bin 100 lira engelli aylığı alıyorum. Onun dışında herhangi bir gelirim yok. Olsa zaten burada kalmayız. Kış günleri bekliyoruz ki otel açılsın. Herhangi bir sıkıntımız yok. Asansör falan var. Ben şeker hastasıyım. Tansiyon var, prostat var hastanede geliyorum zaten. Öyle şey ayrım yok ama normal standart yemekler. Olsa çok iyi olur ama. Valiliğimiz bu konuda duyarlı olsa çok iyi olurdu" ifadesini kullandı.

"İsteğimiz Mecliste bunu yansıtmanız"

Başka bir yurttaş ise şöyle konuştu:

"Tabii yani iş bulabilirsek çalışacağız. Ama sizden istediğimiz bizim vekilimiz olarak bu işin devamlılığı için Meclis'te gerekeni yapmanızı istiyorum. Bunun devamlılığını istiyorum. Bunun haricinde bir şey yok yani. Şu anda herhangi bir gelirim yok. Benim mesela bir mesleğim var. Ama beklediğim bazı işler var. Eğer olursa o işime gideceğim yani. Yani atıyorum 400 kişi varsa bu konseptte bunun belki 350 kişisi parklarda yatacaklar. Odalarımız bir, iki, üç kişilik olmak üzere. Herkes anlaştığı arkadaşlarıyla birlikte odalarda kalıyorlar. Yani bizim otelle alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız 1 Mayıs'tan sonra sokakta olacak olmamız. İsteğimiz Mecliste bunu yansıtmanız."