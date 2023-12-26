AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı

Tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi, gerekçeli kararı açıkladı. Açıklamada Yargıtay'ın işaret edildiği "Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verdiğinde herhangi bir merciin bu kararın Anayasa'ya veya kanuna uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında gerekçeli kararı açıklandı.

"HERHANGİ BİR MERCİİN AYM'NİN KARARINI DENETLEME YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Can Atalay için AYM'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Kamu gücünün eylem, işlem ve ihmallerinin Anayasa'ya uygunluğunu kesin ve bağlayıcı olarak karara bağlama yetkisi münhasıran Anayasa Mahkemesine aittir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verdiğinde herhangi bir merciin bu kararın Anayasa'ya veya kanuna uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır.

Can Atalay

Sonuç olarak; ilk derece mahkemesinin yetkisi dahilindeki bir dosyayı Yargıtay'a göndermesiyle başlayan, Yargıtay'ın da Anayasa hükümlerini gözardı ederek verdiği bir kararla şekillenen süreç Anayasa'nın sözüne açıkça aykırılık oluşturmuş ve neticede başvurucunun bireysel başvuru hakkı, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlaline yol açmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

AYM, 25 Ekim'de de Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen milletvekili Can Atalay'ın 'seçilme hakkı' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği'nin ihlal edildiğine karar vermişti. Karar ise 9'a karşı 5 oyla alınmıştı. Bunun üzerine tahliyesi beklenen Can Atalay hakkındaki karar uygulanmadı. Atalay tahliye edilmedi ve dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY, AYM ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yargıtay bunun üzerine Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmuştu. Yaptıkları açıklamayla Meclis'ten Can Atalay'ın vekilliğini düşürmesini istemişti.

AYM 2. KEZ HAK İHLALİ KARARI VERDİ

Atalay'ın avukatlarının ikinci kez AYM'ye bireysel başvuruda bulunması üzerine 13 Aralık'ta toplanan Yüksek Mahkeme, dosyayı Genel Kurul'a sevk etmişti.Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme, 3 karşı oy ve oyçokluğu ile hak ihlali olduğuna hükmetti.