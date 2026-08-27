Ayşegül'ün Biyonik Kulağı İçin Yardım Bekleniyor - Son Dakika
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Ayşegül'ün Biyonik Kulağı İçin Yardım Bekleniyor

Ayşegül\'ün Biyonik Kulağı İçin Yardım Bekleniyor
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Adana'da 11 yaşındaki Ayşegül'ün biyonik kulağı kırıldı, ailesi maddi sıkıntı yaşıyor.

ADANA'da doğuştan işitme engelli Ayşegül Şiş'in (11), 3 yıl önce sokakta oynarken biyonik kulağı kırıldı. Ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle yeni biyonik kulak alamayan Ayşegül'ün annesi Ebru Şiş (35), "3 yıldır kızım duymuyor. Okula da implantı olmadan gidiyor. Önümüzdeki ay okullar açılacak. Ayşegül'ün duymasını, yaşıtlarıyla oynamasını istiyorum" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Abdullah (35) ile Ebru Şiş çiftinin 2'nci çocukları Ayşegül Şiş, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 5 yıl önce yapılan koklear implant ameliyatının ardından Ayşegül'e biyonik kulak takıldı. Yapılan kontrollerde seslere tepki vermeye başlayan Ayşegül'ün, eğitim-öğretim hayatının normal ilerleyeceği belirlendi. Ayşegül'ün 3 yıl önce sokakta oynarken biyonik kulağı kırıldı. Kaymakamlık ve valiliğe başvuran aile, Ayşegül'ün biyonik kulak ücretinin, yeni alım süresi olan 7 yıl dolmadığı için devlet tarafından karşılanamayacağını ve yaklaşık 220 bin lirayı ödemesi gerektiğini öğrendi.

KİRAYI ÖDEYEMEYİNCE EVDEN ÇIKARILDILAR

Abdullah Şiş, 2 yıl önce motosikletiyle işten eve döndüğü sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Ameliyat olan ve bacağına implant takılan Şiş, bir süre çalışamadı. Aile, bu süreçte maddi sıkıntıları nedeniyle kirayı ödeyemeyince, oturdukları evden çıkarıldı. Abdullah Şiş ve ailesi, aynı mahallede oturan babasının evine taşınmak zorunda kaldı. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten Şiş ailesi, 4'üncü sınıfa başlayacak olan Ayşegül'ün biyonik kulağı ve ablası Ayfer'in (12) bozulan işitme cihazı için yardım beklediklerini söyledi.

'İÇİM YANIYOR, ELİMDEN BİR ŞEY GELMİYOR'

Ayşegül'ün duymadığı için sosyal hayatında sıkıntılar yaşadığını anlatan anne Ebru Şiş, "Ablası ve Ayşegül, işitme engelli olarak doğdu. Ayşegül 5 yaşındayken ameliyat oldu ve implant takıldı. Ameliyattan 1 yıl sonra oynarken kırdı, yenisini alamadım. Eşim trafik kazası geçirince maddi olarak zor duruma düştük. 3 yıldır kızım duymuyor. Okula da implantı olmadan gidiyor. Okuyamıyor sadece yazılanları taklit ederek, yazabiliyor. Arkadaşlarıyla da el işaretiyle anlaşıyor. Konuşamadığı için bazen arkadaşları da alay edebiliyor. Haliyle okula gitmek istemiyor. Onun bu durumuna çok üzülüyorum. Bir anne olarak içim yanıyor ama elimden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

'BANA BAĞIMLI YAŞIYOR'

Eşinin trafik kazası geçirmesinin ardından maddi sıkıntılarının arttığını kaydeden Ebru Şiş, "Ev sahibim kirayı ödeyemeyince bizi evden çıkardı. Kayınpederimin evine taşındık. Kızlarım bana bağımlı yaşıyorlar. Her türlü ihtiyaçlarını ben gidermek zorundayım. Çocuklarım da evlerinin ayrı olmasını istiyor ancak durumum yok. Büyük kızımın da kulak arkası cihazı var. O da bozuldu ancak yenisini alamadım" dedi.

'AYŞEGÜL'ÜN DUYMASINI İSTİYORUM'

Kızının tekrar duymasını istediğini söyleyen Ebru Şiş, "Önümüzdeki ay okullar açılacak. Eğitimleri aksadı. Bize, kızlarımın implantları için yardımcı olunmasını istiyorum. Ayşegül'ün duymasını, yaşıtlarıyla oynamasını istiyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşegül'ün Biyonik Kulağı İçin Yardım Bekleniyor - Son Dakika

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