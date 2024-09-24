Ayvacık\'ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri "TCSG-61" gemisiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, Ege Denizi'nin kuzeyinde Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botu tespit etti.
Bölgeye ulaşan ekipler, durdurulan lastik botun içindeki Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni yakalayıp kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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