Ayvacık\'ta 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "KB-20" ve "TCSG-28" botları yönlendirildi.
Ekipler, botlardaki Afganistan, Filistin ve Yemen uyruklu 6'sı çocuk 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.
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