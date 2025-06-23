Ayvalık\'ta feci kaza: İş insanı hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde arazi aracının duvara çarpıp devrildiği kazada iş insanı Murat Ustalı (36) hayatını kaybetti, eşi Naz Ustalı (33) ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ayvalık'a bağlı Cunda Mithatpaşa Mahallesi 15 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen arazi aracı, kontrolden çıkarak önce bir evin duvarına ardından başka bir binanın duvarına çarpıp, devrildi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan zeytinyağı ticareti ile uğraşan iş insanı Murat Ustalı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

GENÇ KADININ DURUMU CİDDİ

Otomobildeki eşi Naz Ustalı ise ağır yaralı olarak Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ustalı daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ustalı'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan; hayatını kaybeden Ustalı'nın MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.