Ayvalık'ta yangın: 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta yangın: 7 kişi kurtarıldı

Ayvalık\'ta yangın: 7 kişi kurtarıldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir apartmanın bodrumunda çıkan yangında, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürülürken; yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 7 kişi, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Ali Çetinkaya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Duman kısa sürede binayı kaplarken, ihbarla bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Grup Amirliği'nden 3 araç ve 10 personel sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Tahliye edilenlere ambulansta sağlık kontrolü yapıldı. Dumandan etkilenen 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan yangın söndürülürken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta yangın: 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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