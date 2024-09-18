Ayvalık Uluslararası Film Festivali Başladı. "Yeni Bir …" Ödülü Bu Yıl Kurgu Dalında Sinan Kesova\'ya Verildi

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(BALIKESİR) - Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, dün akşam Büyük Park Amfitiyatro'da düzenlenen açılış töreni ile başladı. Mey|Diageo'nun katkılarıyla verilen "Yeni Bir ..." ödülü bu yıl kurgu dalında Sinan Kesova'ya verildi.

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen, medya sponsorları arasında ANKA Haber Ajansı'nın da bulunduğu Ayvalık Uluslararası Film Festivali, dün akşam Büyük Park Amfitiyatro'da düzenlenen açılış töreni ile başladı. Bini aşkın seyircinin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde Mey|Diageo'nun katkılarıyla verilen "Yeni Bir …" ödülünün sahibi açıklandı. Belmin Söylemez, Ali Aga, Anna Maria Aslanoğlu, Asu Maro ve Nezaket Erden'den oluşan seçici kurul bu yıl "Yeni Bir Kurgucu" ödülü verdi. Büyük Kuşatma filmiyle ödüle layık görülen Lisa Aksel Ayhan, açılış töreninde ödülünü Mey|Diageo Kültür Sanat Danışmanı Banu Zeytinoğlu'ndan aldı.

Lisa Aksel Ayhan filmin yönetmenliği ve ortak senaristliğini de üstlenen Sinan Kesova'nın kullandığı bir mahlas. Böylece Sinan Kesova ilk filmiyle 'Yeni Bir Kurgucu' ödülünün sahibi oldu. Açılış gecesi, Francis Ford Coppola'nın yönettiği Megalopolis filminin gösterimiyle sona erdi.

22 Eylül akşamı sona erecek, Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin açılış töreni öncesi Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen kokteylde konuşan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ise "Ayvalık adeta bir kültür, sanat ve spor şehri olma yolunda ilerliyor. Ben de bu organizasyonu düzenleyen Seyir Derneği'ne ve Ayvalık Belediye Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Güzel, lezzetli, leziz filmleri sizlerle birlikte bizler de izleyeceğiz" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Ayvalık Uluslararası Film Festivalimizin bir kültür sanat şöleni olarak Türkiye'deki önemli festivaller arasında yerini aldığını görüyoruz. Böylesi önemli ve uluslararası bir festivalle ülkemizin sinema kültürüne, akademik çalışmalara ve festival takvimine yaptığımız katkıdan dolayı hakikaten mutluyuz, yarınlar için her zamankinden daha fazla umutluyuz," dedi. Festival direktörü Azize Tan açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Çok heyecanlıyız, her geçen yıl biraz daha dolu görüyoruz burayı. Çok mutlu ediyor bu durum bizi. Önümüzdeki bir hafta boyunca da Ayvalık sokaklarını sinemaseverler dolduracak, herkesi bir seanstan bir seansa koşarken, seans aralarında kafelerde oturup birbirleriyle film tartışırken göreceğimiz için büyük bir heyecan içerisindeyiz" diyerek tüm destekçilere ve izleyicilere ayrı ayrı teşekkür etti.

'Yeni Bir Kurgucu' ödülü Sinan Kesova'ya verildi

Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin ilk yılından itibaren, kültür sanata verdiği sürdürülebilir desteklerle öne çıkan Mey|Diageo'nun katkılarıyla verilen "Yeni Bir …" ödülü bu yıl kurgu kategorisinde verildi. Festivalin yapıldığı yıl içinde kamera önünde ya da arkasında, sinemanın herhangi bir alanında gösterdiği başarıyla dikkatleri çeken, kariyerinin başındaki bir isme verilen 75 bin TL değerindeki ödülün bu yılki sahibi ortak senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği 'Büyük Kuşatma' filminin kurgusuyla Sinan Kesova oldu. Belmin Söylemez, Ali Aga, Anna Maria Aslanoğlu, Asu Maro ve Nezaket Erden oluşan seçici kurul tarafından oy birliğiyle belirlenen ödülü kurul adına Ali Aga açıkladı.

Ödülünü Mey|Diageo Kültür Sanat Danışmanı Banu Zeytinoğlu'ndan alan Sinan Kesova, "Lisa Aksel Ayhan tabii ki olmayan bir isim, bir karakter. Biz bağımsız sinema yaptığımız için birçok işi kendimiz yapmak durumunda kalıyoruz. Jenerikte aynı ismi birkaç defa görmek bazen kötü bir intiba bırakabiliyor. Bu filmde en azından kurguda bir mahlas kullanmakta karar kıldım. Kurgu ödülü vesilesiyle Ayhan Ergürsel'i anmak isterim. Kendisi hem benim için hem de beraber film yaptığım arkadaşlarım için çok büyük anısı ve etkisi olan birisiydi. Çok teşekkürler" diye konuştu.

Banu Zeytinoğlu ödülün takdiminin ardından yaptığı konuşmada "Biz aslında Mey|Diageo olarak hayat kurgusu içinde herkesin kutlamasını beraber yapmak istiyoruz ve o kurgunun içinde sanata geniş ve daha yaygın, sürdürülebilir destekler vererek sizlerin yanında olmayı çok seviyoruz. Bir şekilde bunu sadece bir sosyal sorumluluk değil, sanattan ve kültürden de sorumlu bir şirket gibi yapmaya çalışıyoruz. Onun için bu kurgunun içinde var olduğunuz için teşekkür ederim" dedi.

Sinan Kesova'nın yazıp yönettiği Büyük Kuşatma, 19 Eylül Perşembe günü saat 21.00'da, Kesova başta olmak üzere, senarist Arda Ekşigil, oyuncular Alp Öyken ve Asiye Dinçsoy, yapımcılar Alara Hamamcıoğlu ve Ilgım Coşar'ın katılımıyla Vural Sineması'nda gösterilecek.

5 farklı yerde gösterimler yapılacak

Festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık'ta gerçekleşecek. Bilet fiyatları tam 150 TL, indirimli 100 TL olarak satışa sunuldu. ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık'taki gösterimler ücretsiz gerçekleştirilecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Kültür için Alan, Mey|Diageo, Paribu, Kürşat Zeytinyağları, Komili, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı, Hollanda Konsolosluğu, Zeze/Ayvalık, OGM Pictures, Gold Film, Ayvalık Macaron Kolonyası, Karga7, Kurukahveci Mehmet Efendi, Asteros Film, Kendine Has, MUBI, Borusan Otomotiv, Manzara Holiday Homes, Ayvalıkzade, L'Arancia Cunda, Kadıköy Sineması, Macaron Muhallebicisi, Ayvalık Ticaret Odası, Nona Cunda, Zoi Cunda, Çöp(m)adam, Kratos, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi, British Council, Festival Dostları Tibet Akhuy, Esra Başak, Ela Başak Atakan, Şerif Kaynar, Eren Tapan ve İnci Vural'ın katkılarıyla gerçekleşecek.