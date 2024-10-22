Ayyüce Türkeş Taş'tan Bahçeli'ye Tepki

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ayyüce Türkeş Taş'ın açıklaması şöyle:

"Kulaklarıma inanamadım. Bebek katili, terörist başını meclise davet edip konuşma yapmasını isteyen ve umut hakkından yararlansın diyen Devlet Bahçeli'yi kınıyorum. Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu taşımakla mükelleftir. Kimse Başbuğ Alparslan Türkeş'in koltuğunda oturup teröre yandaşlık yapamaz. TBMM'de yeteri kadar terörist varken birde onların ele başını meclise sokmak kimsenin haddi değildir. Nokta"