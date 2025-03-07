AZAL'dan Bakü-Çukurova Uçuşları

Azerbaycan Havayolları (AZAL), 15 Haziran'dan itibaren Bakü'den Çukurova Uluslararası Havalimanı'na direkt uçuşlar gerçekleştirileceğini duyurdu.

AZAL'dan yapılan açıklamada, 15 Haziran'dan itibaren Bakü'den Çukurova Uluslararası Havalimanı'na perşembe ve pazar olmak üzere haftada 2 gün sefer yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye'nin önemli şehirleri arasında yer alan Adana ve Mersin'e yakın olduğu, bu iki şehirde arkeolojik eserler, doğal güzellikler ve zengin tarihi mirasa sahip tatil bölgeleri bulunduğu belirtildi.