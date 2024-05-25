Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü Konseri - Son Dakika
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Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü Konseri

Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü Konseri

Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser etkinliği ile kutlandı. Etkinliğe, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, yabancı misyon temsilcileri ile davetliler katıldı. Konserde Azerbaycanlı sanatçılar şarkılar söyledi ve Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu dans gösterileri sundu. Konuşmalarda, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesi ve Türkiye ile olan güçlü ilişkiler vurgulandı.

25.05.2024 21:39
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Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser etkinliği ile kutlandı.

Etkinliğe, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov???????, yabancı misyon temsilcileri ile davetliler katıldı.

Burada konuşan Memmedov, tarihlerinin en zor dönemlerinde iki ülke halklarının birbirlerine desteğini esirgemediğini belirterek, Çanakkale Savaşı'nda Azerbaycanlıların Türk kardeşleriyle omuz omuza düşmana karşı savaşmaları ve Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü işgalden kurtarmasının buna örnek olduğunu söyledi.

" Haydar Aliyev'in, Azerbaycan'ın bir gün bağımsızlığına kavuşacağı düşüncesiyle attığı ileri görüşlü adımlar, halkımızın milli kimliğinin güçlenmesine ve 20. yüzyılın sonlarına doğru bağımsızlık için ayağa kalkmasına yol açmıştır." diyen Memmedov, 1991'de bağımsızlığını kazandıktan sonra halkın çağrısıyla iktidara gelen Haydar Aliyev'in bir yandan Ermenistan'ın askeri işgaliyle karşı karşıya kalan, diğer yandan da ekonomik sorunlar yaşayan Azerbaycan'ın kurtarıcısı olduğunu vurguladı.

Memmedov, 1991'de bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan'a en yakın devletin yine Türkiye olduğunu ve iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve askeri ilişkilerin en üst düzeye ulaştığını aktardı.

"Bağımsızlığımızın ilk yıllarında ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan Azerbaycan'a destek adı altında en fazla yatırımı Türkiye yaptı. Gücümüzün birliğimizden geldiği ilkesinden hareketle Azerbaycan şu anda Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke konumundadır." ifadelerini kullanan Memmedov, 2020'de başlayan 44 gün süren Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin siyasi ve manevi desteğini hisseden Azerbaycan'ın, bu güvenle işgal altındaki topraklarını kurtardığını söyledi.

Konuşmaların ardından Azerbaycanlı sanatçılar şarkılar söyledi, Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu katılımcılara dans gösterileri sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü Konseri - Son Dakika

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