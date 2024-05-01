Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yeni sömürgecilik uygulamalarına karşı çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yeni sömürgecilik uygulamalarına karşı çıkıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yeni sömürgecilik uygulamalarına karşı çıkıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 21. yüzyılda bazı Avrupa ülkelerinin diğer uluslara sömürge muamelesi yapmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, Fransız denizaşırı topraklarındaki zorla asimilasyonun kabul edilemez olduğunu ve durdurulması gerektiğini söyledi. Aliyev ayrıca, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi gibi kuruluşların Avrupa dışındaki ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini ancak yeni sömürgecilik eğilimlerine karşı sessiz kaldığını ifade etti. Aliyev, Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığında yeni sömürgecilik eğilimleriyle mücadele etmeyi önemsediğini vurguladı.

01.05.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 21. yüzyılda bazı Avrupa ülkelerinin, diğer uluslara sömürge muamelesi yapmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek " Dünya, zorla asimilasyona yol açan yeni sömürgecilik uygulamasına göz yummamalıdır. Fransız denizaşırı topraklarındaki zorla asimilasyon kesinlikle kabul edilemez ve durdurulmalıdır." dedi.

Aliyev, başkent Bakü'de düzenlenen "6. Kültürlerarası Diyalog Forumu"nun açılışında konuştu.

Çok kültürlü ve etnik çeşitliliğe sahip Azerbaycan toplumunun hoşgörü, karşılıklı saygı, dostluk ve ortaklık gibi en önemli değerleri yüzyıllardır koruduğunu vurgulayan Aliyev, bunların ülkenin başarılı gelişimini belirleyen etkenlerden olduğunu dile getirdi.

Aliyev, Azerbaycan'da farklı etnik grup ve dinlerin temsilcilerinin bir aile olarak yaşadığını, bu olumlu eğilimin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığında önem verdiği konulardan birinin yeni sömürgecilik eğilimleriyle mücadele olduğunu hatırlatan Aliyev, "21. yüzyılda bazı Avrupa ülkelerinin, diğer uluslara sömürge muamelesi yapmasına izin veremeyiz. Dünya, zorla asimilasyona yol açan yeni sömürgecilik uygulamasına göz yummamalıdır. Fransız denizaşırı topraklarındaki zorla asimilasyon kesinlikle kabul edilemez ve durdurulmalıdır." diye konuştu.

Aliyev, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi gibi kuruluşların Avrupa dışındaki bazı ülkelerin iç işlerine müdahale girişiminde bulunduğunu fakat yeni sömürgecilik eğilimlerine karşı sustuğunu belirterek "Bir yandan hoşgörüden, demokrasiden, insan haklarından bahsederken bir yandan da denizde 10'dan fazla bölgede tam tersini yaparsanız bu ikiyüzlülükten, çifte standarttan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

"Şimdi barışa doğru gidiyoruz"

Azerbaycan topraklarının, Ermenistan tarafından işgal edilmesine ve 2. Karabağ Savaşı'na işaret eden Aliyev, şunları kaydetti:

"Biz şimdi barışa doğru gidiyoruz. Sınırların belirlenmesi süreci artık başladı. Bu, iki ülke tarafından herhangi bir arabulucu olmadan başarıldı. Bu, arabulucuya ihtiyacımızın olmadığını bir kez daha gösteriyor. Özellikle kendi hedeflerinin peşinde koşan ve yardım etmek istemeyenlerin arabuluculuğuna ihtiyacımız yok.

Kişisel, siyasi ve ekonomik çıkarları için bölgemize müdahale etmek istiyorlar. Yangına körükle gitmek istiyorlar. Güney Kafkasya'da buna izin vermeyeceğiz. 30 yıl süren çatışmaların ardından Ermenistan da Güney Kafkasya'da barış istediğimizi ve barışın ancak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşmeyle çözülebileceğini açıkça anlıyor."

BM Medeniyetler İttifakı, UNESCO, Dünya Turizm Örgütü, ICESCO ve Azerbaycan hükümetince ortaklaşa düzenlenen foruma, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 700 yetkili ve uzman katıldı.

Forumda, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç da yer aldı.

"Barış ve Küresel Güvenlik İçin Diyalog" başlıklı forum, 3 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Avrupa Konseyi, İlham Aliyev, Azerbaycan, İnsan Hakları, Kültür, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yeni sömürgecilik uygulamalarına karşı çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:35 Eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği kurdu Eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği kurdu
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 18:18:29. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yeni sömürgecilik uygulamalarına karşı çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement