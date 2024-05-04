Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile gelirde çifte vergilendirmeyi kaldıran anlaşmayı onayladı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında gelirde çifte vergilendirmenin kaldırılması yönündeki anlaşmayı onayladı.

Aliyev'in, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması"nı onaylamasına ilişkin kararı, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Anlaşma, 19 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de hazır bulunduğu törende, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov tarafından Ankara'da imzalanmıştı.

Aliyev, yine 19 Şubat'ta imzalanan "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veteriner Hekimliği Alanında İşbirliği Anlaşması"nı da onayladı.