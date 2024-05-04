Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile gelirde çifte vergilendirmeyi kaldıran anlaşmayı onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile gelirde çifte vergilendirmeyi kaldıran anlaşmayı onayladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile gelirde çifte vergilendirmeyi kaldıran anlaşmayı onayladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında gelirde çifte vergilendirmenin kaldırılması yönündeki anlaşmayı onayladı. Anlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in katıldığı bir törende imzalanmıştı. Aliyev ayrıca Türkiye ile veteriner hekimliği alanında işbirliği anlaşmasını da onayladı.

04.05.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında gelirde çifte vergilendirmenin kaldırılması yönündeki anlaşmayı onayladı.

Aliyev'in, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması"nı onaylamasına ilişkin kararı, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Anlaşma, 19 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de hazır bulunduğu törende, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov tarafından Ankara'da imzalanmıştı.

Aliyev, yine 19 Şubat'ta imzalanan "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veteriner Hekimliği Alanında İşbirliği Anlaşması"nı da onayladı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile gelirde çifte vergilendirmeyi kaldıran anlaşmayı onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi
15:29 Araç sahipleri nefes alacak Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor Araç sahipleri nefes alacak! Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
14:44 Herkes onu konuşuyor Hamit Altıntop’un A Milli Takım için ettiği laflara bakın Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın
14:41 Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal’dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal'dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle
14:29 Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu Alex’ten önce kızı geldi Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu! Alex'ten önce kızı geldi
14:02 Semih Kılıçsoy’u neden kadroya almadılar Hamit Altıntop’tan olay açıklamalar Semih Kılıçsoy'u neden kadroya almadılar? Hamit Altıntop'tan olay açıklamalar
13:55 SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:42 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 15:47:09. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile gelirde çifte vergilendirmeyi kaldıran anlaşmayı onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement