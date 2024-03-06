Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade'nin vefatının üzerinden 69 yıl geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade'nin vefatının üzerinden 69 yıl geçti

Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade\'nin vefatının üzerinden 69 yıl geçti

Müslüman Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade'nin vefatının üzerinden 69 yıl geçti. Modern Azerbaycan milli kimliğinin oluşmasında büyük rol oynayan Resulzade, basın ve siyasi faaliyetleriyle ülkesinin bağımsızlığı ve toplumun aydınlanması için çalıştı. Anısı, Azerbaycan ve Türkiye'de yaşatılmaktadır.

06.03.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müslüman Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti kabul edilen ve 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade'nin vefatının üzerinden 69 yıl geçti.

Modern Azerbaycan milli kimliğinin oluşmasında büyük rol oynayan, basın ve siyasi faaliyetleriyle hayatı boyunca ülkesinin bağımsızlığı ve toplumun aydınlanması için çalışan Resulzade'nin anısı, hem Azerbaycan'da hem de hayatının bir kısmını geçirdiği Türkiye'de yaşatılıyor.

Azerbaycanlılar için bağımsızlığın sembolü slogan haline gelen "Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez" sözlerinin sahibi Resulzade, 31 Ocak 1884'te Bakü'nün Novhanı köyünde doğdu.

Genç yaşından itibaren siyasetle ilgilenen Resulzade, Çarlık rejimi aleyhtarı bazı siyasi parti ve örgütlerde çalışmalar yürüttü, çeşitli gazete ve dergilerde yazdı.

Çar rejiminin baskıları karşısında 1909'da İran'a giderek burada gazetecilik yapan, siyasetle uğraşan Resulzade, meşrutiyet rejimi feshedildikten sonra İran'da da baskılarla karşılaşınca 1911'de Türkiye'ye gitmek zorunda kaldı.

Resulzade, daha sonra Bakü'ye dönerek Müsavat Partisine üye oldu ve 1917'de bu partinin Genel Başkanı seçildi.

Milli Konsey, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulmasını ilan etti

Resulzade, 1918'de Azerbaycanlı aydınların oluşturduğu Milli Konseyin Başkanı seçildi ve 28 Mayıs 1918'de Milli Konsey, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulmasını resmen ilan etti.

Resulzade, 4 Haziran 1918'de Azerbaycan ile Osmanlı devleti arasında imzalanan dostluk ve işbirliği anlaşmasına Azerbaycan adına imza attı.

18 Haziran 1918'de Resulzade başkanlığındaki bir heyet, yeni kurulan Kafkasya devletlerinin tanıtılması için düzenlenen konferansa katılmak üzere İstanbul'a geldi. 15 Eylül 1918'de, "Kafkas İslam Ordusu" ismi verilen Osmanlı ordusu, Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtardı ve bu haberi, Resulzade'ye dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa verdi.

Bakü'ye dönen Resulzade, hükümette yer almasa da Müsavat Partisi Genel Başkanı olarak parlamentoda aktif çalışmalar yürüttü, hükümetin faaliyetini yönlendirdi.

Resulzade, 1947'de Türkiye'ye yerleşti ve Türk vatandaşı oldu

Bolşeviklerin, Azerbaycan'ı işgalinin ardından tutuklanarak Moskova'ya götürülen Resulzade, Stalin'in ısrarlarına rağmen işbirliği yapmayı kabul etmeyerek Sovyetler Birliği'ni terk etti.

Fransa, Finlandiya, Polonya ve Almanya'da yaşayan Resulzade, Sovyet karşıtı yayımlar yaptı, Azerbaycan'ın işgal altında olduğunu dünyaya duyurmaya çalıştı.

Resulzade, 1947'de Türkiye'ye yerleşti, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşı oldu.

Ankara'da 1949'da Azerbaycan Kültür Derneğini kuran Resulzade, kitaplar yazarak, konferanslar düzenleyerek ülkesinin durumunu anlatmayı sürdürdü.

Resulzade, 6 Mart 1955'te Ankara'da vefat etti ve cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Resulzade'nin kurduğu ve merkezi Ankara'da bulunan Azerbaycan Kültür Derneği, Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

Türkiye'de birçok il ve ilçede sokak ve caddelere ismi verilen Resulzade'nin anısı, Ankara Çankaya'daki Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde de yaşatılıyor.

Kaynak: AA

Kültür, Ölüm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade'nin vefatının üzerinden 69 yıl geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Düzce'de trafik kazasında tır sürücüsü hayatını kaybetti
    12:50 Düzce'de trafik kazasında tır sürücüsü hayatını kaybetti

    Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde seyir halinde olan bir tır, arkadan çarptığı kamyona sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Dursun Güler'in ölümüne neden oldu. Kazada tırda yolcu olarak bulunan Umut Y. ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Sakarya'da Jandarma Denetimlerinde 127 Bin 510 Araç Kontrol Edildi
    12:50 Sakarya'da Jandarma Denetimlerinde 127 Bin 510 Araç Kontrol Edildi

    Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde 127 bin 510 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 773 araç ile 234 sürücü trafikten men edildi. Uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 52 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu. Ayrıca Şubat ayı boyunca 44 trafik kazası meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti ve 26 kişi yaralandı.

  • MAZLUMDER, İsrail ile Ticaret Yapan Şirketlerin Yargılanmasını İstiyor
    12:49 MAZLUMDER, İsrail ile Ticaret Yapan Şirketlerin Yargılanmasını İstiyor

    İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), İsrail ile ticaret yapan şirketlerin tespiti ve şirket yöneticilerinin yargılanmaları istemiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve soykırım suçları hatırlatılarak, ticaret yapan kişi ve şirketlerin Türk Ceza Kanunu'na göre suça iştirak ettikleri belirtildi. MAZLUMDER, Adalet Bakanlığına dilekçelerin gönderilmesi ve acilen soruşturma izni verilmesini talep etti.

  • 7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması
    12:49 7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması

    Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın final etabında inşa edilen çok katlı bina maketleri sarsma masasında test edildi. Yarışmada DASK Genel Müdürü Selva Eren, Kahramanmaraş depremlerinin etkilerini açıkladı. Yarışmanın önemi ve depreme hazırlık gerekliliği vurgulandı.

  • Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka Birlik ve Beraberlik Hünerli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin Sabun Üretim Atölyesini Gezdi
    12:48 Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka Birlik ve Beraberlik Hünerli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin Sabun Üretim Atölyesini Gezdi

    Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka Birlik ve Beraberlik Hünerli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin sabun üretim atölyesini gezdi ve çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Vali Aslan, yerel üretimin ve kadınların ekonomik güçlenmesinin toplumsal kalkınma için önemli olduğunu vurguladı.

  • Konya Bozkır'da Deprem Eğitimi Düzenlendi
    12:47 Konya Bozkır'da Deprem Eğitimi Düzenlendi

    Konya'nın Bozkır ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen eğitimde afetlere müdahale, deprem ve yangın tatbikatı ile kriz yönetimi uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Kaymakam Tolga Turan, deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla uygulamalı eğitim programı düzenlendiğini belirtti.

  • Eyüpsultan'da ATV kazasında ölüm: Sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
    12:47 Eyüpsultan'da ATV kazasında ölüm: Sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    Eyüpsultan'da meydana gelen kazada, kullandığı araçla yol kenarındaki ATV araçlarına çarparak bir kişinin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü ve annesi, Mısır'a kaçtıkları tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı ile sürücü ve annesi aranıyor.

  • Kredi Kartı ve Mobil Bankacılık Şifrelerini Öğrenerek Yaşlıları Dolandıran Zanlı Tutuklandı
    12:47 Kredi Kartı ve Mobil Bankacılık Şifrelerini Öğrenerek Yaşlıları Dolandıran Zanlı Tutuklandı

    Bursa ve Eskişehir'de, kendisini bankacı yakını, fabrika sahiplerinin torunu, mühendis gibi tanıtan bir zanlının, kredi kartı ve mobil bankacılık şifrelerini öğrendiği hayırsever yaşlıları dolandırdığı iddia edildi. Zanlının, yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para dolandırdığı belirlendi. Zanlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

  • OMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek için fotoğraf sergisi düzenledi
    12:46 OMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek için fotoğraf sergisi düzenledi

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, Filistin'de gerçekleşen insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'İnsanlığa Beyaz Çağrı' adlı fotoğraf sergisi düzenledi. Sergi, işgal sonucunda hayatını kaybeden siviller ve sağlık çalışanlarına dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

  • Antalya Kumluca'da Meydana Gelen Hortum Felaketinin Ardından İş Yeri Çalışanları Zarar Gören Eşyalarını Topladı
    12:46 Antalya Kumluca'da Meydana Gelen Hortum Felaketinin Ardından İş Yeri Çalışanları Zarar Gören Eşyalarını Topladı

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum felaketi sonrasında iş yeri çalışanları dükkanlarının önünü temizleyerek zarar gören eşyalarını topladı. Hortum, binaların çatılarını uçurarak güneş enerji sistemlerini cadde ve sokaklara savurdu. Elektrikler bir süre kesildikten sonra ekiplerin çalışmasıyla akşam saatlerinde tekrar verildi.


11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
10:09 Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara’da her an deprem olabilir Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara'da her an deprem olabilir
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
11:12 Yatırımcılar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:09 Dolar tekrar ateşlendi İşte döviz kuru fiyatları Dolar tekrar ateşlendi! İşte döviz kuru fiyatları
10:55 Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında ’izinsiz çalışma’ kavgası Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında 'izinsiz çalışma' kavgası
10:39 Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır’a kaçırmıştı İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan Meclis’e soru önergesi Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 12:51:26. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade'nin vefatının üzerinden 69 yıl geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement