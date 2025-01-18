Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Muradov, TADEF Genel Kurul Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Muradov, TADEF Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği sürekli desteğe teşekkür ederek "Türkiye Cumhuriyeti gibi bir kardeşimiz olduğu için çok mutluyuz." dedi.

18.01.2025 16:17
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Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği sürekli desteğe teşekkür ederek "Türkiye Cumhuriyeti gibi bir kardeşimiz olduğu için çok mutluyuz." dedi.

Muradov, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonunun (TADEF) Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Muradov, 2024'ün Azerbaycan diasporası için başarılı bir yıl olduğunu belirterek, organizasyonlarının profesyonelliğinin her geçen yıl arttığını söyledi.

Türk ve Azerbaycan toplumlarının ortak faaliyetinin herkes için önemli olduğunu vurgulayan Muradov, "Milletvekillerinin Azerbaycan toplumuna destek vermesi, bu iki ülke arasındaki dostluğun ve kardeşliğin doğrudan bir örneğidir." dedi.

Muradov, Türkiye'nin son dönemdeki dış politika kazanımlarına dikkati çekerek Azerbaycan'ın yurt dışı temsilciliklerindeki faaliyetlere değindi.

Geçen yıl boyunca "Azerbaycan Evleri"nin yurt dışında genişlemeye devam ettiğini aktaran Muradov, yakın zamanda Libya, Lübnan ve Irak'ta da Azerbaycan Evi açılmasının planlandığını söyledi.

Muradov, Azerbaycan Türkçesinin gelişmesinin bir zorunluluk haline geldiğini belirterek "Azerbaycan Evleri'nin açılması, diasporanın daha profesyonel hale getirilmesi, Diaspora Komitesinin en önemli konularından biridir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın diaspora teşkilatlarına gençlerin katılımının önemini vurgulayan Muradov, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerimize yönelik yaz okulları, kış okulları, yaz kampları, kış kampları yapacağız ve bu yıl da federasyon olarak buna destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Muradov, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek "Savaş sırasında olduğu gibi, şimdiki dönemde de bu destek devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir kardeşimiz olduğu için çok mutluyuz. Bu yönde bize çok destek oluyor." dedi.

Konuşmasının ardından Muradov, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, TADEF Genel Başkanı Adalet Turan ve TADEF Genel Başkan Yardımcısı Settar Kaya'ya madalya takdim etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, madalya takdiminin ardından yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe vurgu yaparak "Türk halkları, özellikle Azerbaycan ve Türkiye buna en büyük örneklerden. İki devletin gösterdiği örnek diğerlerine de örnek oluyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Muradov, TADEF Genel Kurul Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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