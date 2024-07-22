Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı COP 29'un gündemini açıkladı - Son Dakika
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Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı COP 29'un gündemini açıkladı

Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı Elnur Soltanov, COP 29'un gündeminde ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde konuların yer aldığını bildirdi. Soltanov, yeşil koridorlar, depolama rezervuarları ve su kıtlığı sorunlarının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, iklim değişikliklerinin tüm ülkeleri etkilediğini ve işbirliği olmazsa kriz yaşanacağını belirtti.

22.07.2024 16:41
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Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı, COP 29 CEO'su Elnur Soltanov, COP 29'un gündeminde ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde konuların yer aldığını bildirdi.

Soltanov, Şuşa kentinde düzenlenen 2. Global Medya Forumu katılımcısı yabancı gazeteci ve uzmanlara, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) hakkında bilgi verdi.

COP 29'un gündeminde 14 konunun yer alacağını belirten Soltanov, Azerbaycan olarak yeşil koridorlar ve depolama rezervuarlarının oluşturulması ve su kıtlığı sorunlarını gündeme getirmenin önemli olduğunu düşündüklerini söyledi.

Soltanov, iklim değişikliklerinin tüm ülkeleri etkilediğini, her ülkenin bu husustaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

COP 29'un gündemine ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde alakalı konuları aldıklarını aktaran Soltanov, "Gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkeler arasında işbirliği olmazsa kriz yaşanacaktır." dedi.

2. Global Medya Forumu sona erdi

20 Temmuz'da başlayan, açılışını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı "Yanlış Haberin İfşası: Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı forumda 50 ülkeden 150'den fazla katılımcı yer aldı.

Forumda, dezenformasyonla mücadele, yapay zekanın medya üzerindeki etkisi, medya okuryazarlığının teşviki ve iklimle ilgili konular müzakere edildi.

Etkinlik kapsamında, Türk Haber Ajansları Birliğinin (ATNA) ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Forumda, Fransa'nın sömürgecilik politikası anlatıldı

Forum kapsamında ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Uzmanı Carlyle G. Corbin'in hazırladığı "Fransız Sömürgeciliğinin Evrimi: Siyasi ve Anayasal Bir Çalışma" başlıklı raporun sunumu yapıldı.

Eski ve mevcut Fransız kolonileri, Fransa'nın sömürgecilik politikasının tarihi hakkında bilgi veren Corbin, uluslararası hukuki belgelere dayanarak hazırladığı raporda Fransa'nın sömürgecilik politikası doğrultusunda işlediği suçların anlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

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