Azerbaycan, Slovakya'ya Doğalgaz İhraç Etmeye Başladı

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BAKÜ, 3 Aralık (Xinhua) -- Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi, Slovakya'ya doğalgaz ihracatına başlayarak Slovakya'nın en büyük devlet enerji operatörü SPP ile kısa vadeli bir pilot anlaşma kapsamında teslimatların başladığını bildirdi.

Kısa vadeli anlaşma 1 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Devlet petrol şirketi bu ortaklığın önemini vurgulayarak uzun vadeli bir işbirliğine dönüşme potansiyeline dikkat çekti.

Şirket, "Bu ihracatlar, ihracat pazarlarını çeşitlendirme konusundaki kararlılığımızı pekiştiriyor" dedi.

Slovakya'nın da ithalatçılar listesine katılmasıyla Azerbaycan gazı artık aralarında Türkiye, Gürcistan, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu 12 ülkeye ulaşıyor.