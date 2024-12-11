Azerbaycan, Türkiye-İsrail Arasında Arabulucu Olmaya Çalışıyor

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(ANKARA/BAKÜ) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev 9 Aralık'ta Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ile bir araya geldi. Azerbaycan'da bu ziyaretin, "Türkiye ve İsrail arasında arabulucu olmak amacıyla" yapıldığı konuşuluyor. Hacıyev'in ziyaretine ilişkin resmi açıklama yapılmasa da Azerbaycan'da ordu ve diplomasi kaynaklarından haberler aktaran Caliber internet sitesi, arabuluculuk rolüne vurgu yaptığı haber-analizinde "Bu hassas durumda, hem Türkiye hem de İsrail ile dengeli ilişkileri olan Azerbaycan, zaten gerginliklerle dolu bir bölgede istikrarı sağlayacak tarafsız bir arabulucu olarak hareket etmek için iyi bir konuma sahiptir" ifadesini kullandı.

Hikmet Hacıyev, 9 Aralık'ta Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Tarafların ikili iş birliklerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Hacıyev, aynı gün İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ile de bir araya geldi. İkili görüşmede, Orta Doğu ve Güney Kafkasya'daki son gelişmelerin yanı sıra bölgesel güvenlik konularının ele alındığı duyuruldu. Sa'ar, sosyal medya üzerinden Hacıyev ile görüşmesine ilişkin, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ile tanıştığıma memnun oldum. Orta Doğu ve Kafkasya'daki son gelişmeleri, bölgesel güvenliği ve İsrail ile Azerbaycan arasındaki güçlü ikili ilişkileri ele aldık. İlişkilerimiz sağlam ve bunu daha da güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kaydetti.

"Azerbaycan'ın sessiz diplomasisi, arabuluculuk girişimi..."

Azerbaycan'da daha çok bölgesel askeri ve diplomatik analizlere yer veren Caliber internet sitesinde yer alan haberde, Suriye'deki son gelişmelerin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in bu ziyaretteki amaçlarından biri olarak, "Türkiye ve İsrail arasında arabulucu rolü oynama" olduğu yazıldı. Haber-analizde, Bakü'nün bu hamleyle "sessiz diplomasi" yürüttüğü, Ankara ve Tel Aviv arasında yeniden ılımlı ilişki başlatılmasında Azerbaycan'ın rolünün önemli olacağı yorumları yapıldı. Hacıyev'in "Türkiye ve İsrail arasında arabuluculuk yaparak yanlış anlamaların veya olayların önlenmesine yardımcı olma amacında olduğu" da ifade edildi.

Buna göre, bu diplomatik hamle, Suriye'de yaşanan son gelişmelerden sonra bölgede giderek artan karmaşıklığın altını çizdi ve Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin yakın müttefiki olduğu hem de İsrail'in stratejik ortağı olduğu ifade edildi. Analizde, "Ankara ve Tel Aviv arasında tırmanan gerilimin ortasında, analistler iki ülke arasındaki çatışma potansiyeline ilişkin endişelerini dile getiriyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Azerbaycan Büyükelçisi George Deek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in İsrail'e yaptığı son ziyareti "güçlü bir şekilde desteklediğini" ifade ederek, "bunu ikili ilişkilerde devam eden ilerlemeye işaret eden verimli bir gezi" olarak nitelendirdi. Deek, AnewZ TV kanalına verdiği demeçte, "Kısa bir süre önce İsrail'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in ziyaretinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu çok verimli bir ziyaret oldu. Kendisi Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız ve diğer yetkililerle bir araya geldi" dedi.

Hacıyev'in bu ziyareti, Şam yönetiminin devrilmesinin hemen ardından gerçekleşti. Arabuluculuk çabasını ifade eden haberlerin de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un mevkidaşı Hakan Fidan ile telefonla gelişmeleri değerlendirdiği gün yayınlanması dikkat çekti.

Caliber internet sitesi, daha önce COP29 için Bakü'ye gitmekte olan İsrail Cumhurmaşkanı Isaac Herzog'un uçağının Türkiye'den geçişine izin verilmediğini, Türkiye'nin hava sahasını kapattığını duyurmuştu.