Baba-Kızın Duygu Dolu Uçuşu

13.03.2026 10:04
42 yıllık pilot Ali Akman Sarıhan, kızı Cemresu ile son uçuşunu gerçekleştirdi. Yolcular alkışladı.

ANTALYA'da yaşayan 42 yıllık kaptan pilot Ali Akman Sarıhan (65), gökyüzüne veda ettiği son uçuşunda kokpiti, sivil havacılıktaki ilk seferine çıkan kızı Cemresu Sarıhan (30) ile paylaştı. Tecrübeli pilotun görevini kızına devrettiği ve yolcuların da alkışlarla şahitlik ettiği Antalya-Şanlıurfa seferinde duygu dolu anlar yaşandı. Baba ve kızın birlikte görev yaptığı anlamlı uçuş, havalimanında yapılan geleneksel su takı töreniyle tamamlandı.

Antalya'da yaşayan kaptan pilot Ali Akman Sarıhan, 2003 yılında sivil havacılık sektörüne geçerek SunExpress ile uçmaya başladı. Hilal ve Ali Akman Sarıhan çiftinin 2 kızından büyüğü Cemresu da babasından ilham alarak, havacılık sektörüne yöneldi. Eğitimlerini tamamlayarak pilot olan Cemresu'nun sivil havacılıktaki ilk uçuşu, standart uçuşun ötesine geçti. Emekli olma kararı alan Ali Akman Sarıhan'ın son uçuşunda, 2'nci pilot koltuğunda kızı Cemresu Sarıhan yer aldı. Antalya- Şanlıurfa arasında gerçekleştirilen, baba ile kızını aynı kokpitte buluşturan uçuşta duygu dolu anlar yaşandı. İlk defa birlikte uçan baba-kıza, aileleri ile yakınları da eşlik etti. Cemresu Sarıhan, uçuş öncesi yolculara kısa bir anons yaparak, bu uçuşun kendisi ve babası için önemini anlattı.

'O AYNI ZAMANDA ÖĞRETMENİM'

Cemresu Sarıhan, yaptığı anonsta şunları söyledi: "Bugünkü uçuşumuz benim ve ailem adına çok anlamlı. Kokpitte birlikte görev yaptığım kaptan pilotumuz Ali Akman Sarıhan, babam, bugün 42 yıllık uçuş kariyerinin son uçuşunu gerçekleştiriyor. Yaklaşık 50 yıl önce asker olarak başladığı havacılık hayatına, F-16 uçaklarından Boeing uçaklarına kadar birçok farklı uçakla binlerce saatlik gökyüzünde görev yaptı. Son 23 yıldır SunExpress ailesinde on binlerce yolcuyu da güvenle taşıdı. Hayatım boyunca bana ilham olan, gökyüzünü sevmeyi öğreten ve bugün büyük bir gururla yaptığım bu mesleğe adım atmamı sağlayan kişi kendisi. Benim için o sadece bir kaptan değil, aynı zamanda öğretmenim, yol göstericim ve en büyük destekçim. Bazı insanlar gökyüzüne bakar, bazıları ise hayatını orada geçirir. Benim babam da hayatını gökyüzüne adayanlardan biri oldu. Canım babam, iyi ki varsın, iyi ki benim babamsın, iyi ki doğdun."

'HİKAYE KIZIMLA DEVAM EDİYOR'

Son uçuşunun ortasında uçaktaki yolculara anons yapan Ali Akman Sarıhan, "Çok duygu dolu bir gün. Benim için 42 yıllık uçuş hayatımın son uçuşu. Kızım Cemresu'nun ise meslek hayatına, sivil havacılıktaki ilk uçuşu. Bu, dünyada nadir rastlanabilecek bir an. Aynı uçakta, aynı kokpitte olmak bizim için çok özel. 42 yıl boyunca bu mesleği severek yapma fırsatım olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Kızımı bir pilot olarak görmek ve birlikte uçmak, uçuş hayatımın bana verdiği en güzel hediye. Bugün bu defteri kapatıyorum ama hikaye kızımla devam ediyor" dedi. Anonsların ardından uçakta alkış sesleri yükseldi.

YOLCULAR ALKIŞLARLA KARŞILADI

Şanlıurfa GAP Havalimanı'na indikten bir süre sonra yeniden Antalya Havalimanı'na dönen uçak, havacılık geleneği olan su takıyla karşılandı. Seferi tamamlayıp, kabinden çıkan baba-kız, yolcular tarafından uzun süre alkışlandı. Uçakta bulunan yolcular ve kabin memurları, alkışlar eşliğinde hep bir ağızdan 'Elveda Akman Kaptan, bu gökler seni özleyecek' dedi. Bu sırada uçaktan inen baba ile kızını, şirket yetkilileri çiçeklerle karşıladı.

'DUYGUSAL BİR UÇUŞTU'

Uçuşun ardından konuşan Ali Akman Sarıhan, bu duruma ilişkin daha önce benzer bir örnek olmadığını belirterek, "Çok duygusal, önemli ve anlamlı bir uçuştu benim için. Yardımcı pilot olarak şirketimizde başlayan kızımla birlikte bu uçuşu gerçekleştirmek hakikaten hem keyifli hem çok duyguluydu. Hem de gurur verici bir uçuştu. Böyle bir uçuş yapmak inşallah herkese nasip olur. Hakikaten süperdi. İkimiz de çok mutluyuz" dedi.

'BABAMLA UÇMAK HEP HAYALİMDİ'

En büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini söyleyen Cemresu Sarıhan ise "Babamın bu anına yetişebildiğim için çok mutluyum. Hep hayalimdi babamla uçmak. O yüzden bugün hem duygusal hem de çok mutlu bir gün bizim için" diye konuştu.

Haber- kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: DHA

