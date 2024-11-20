Baba Kızını Ziyaret Ederken Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Baba Kızını Ziyaret Ederken Saldırıya Uğradı

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İstismar iddiaları sonrası koruma altındaki kızını ziyaret eden baba, saldırganlar tarafından bıçaklandı.

20.11.2024 14:30
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Haber: Esra Tokat

(ANKARA) - Dayıları R.Ö. tarafından istismar edildiklerini ileri süren ve koruma altına alınan beş yaşındaki kızını ziyaret etmek için Elazığ'a giden baba Fikri Çelik, istismar şüphelisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sağ eline iki bıçak darbesi ve dizine de bir bıçak darbesi alan Çelik, ameliyata alınarak tedavi edildi. Uzaklaştırma kararını ihlal eden şüpheli dayı R.Ö. ise üç günlük zorlama hapis cezası aldı.

Beş yaşındaki kızının ve sekiz yaşındaki oğlunun ifadeleri doğrultusunda öz dayıları R.Ö. tarafından istismar edildiklerini ileri sürmesinin ardından yaptığı başvurular sonucunda kızı E.H.Ç. "koruyucu ve destekleyici tedbir" kapsamında acil koruma altına alınmıştı.

Elazığ'da koruma altına alınan kızını ziyaret etmek ve velayetini üstüne almak için sık sık Elazığ'a giden Fikri Çelik'e 14 Ekim'de aralarında cinsel istismar şüphelisinin de bulunduğu 8-9 kişi saldırdı. Elinden kesici alet ile yaralanan Çelik'in yanında avukat ücretinin de yer aldığı çanta da olay sırasında saldırganlar tarafından çalındı. Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan Çelik, saldırganlar hakkında şikayette bulundu. Saldırgan ve istismar şüphelisi R.Ö.'ye de üç günlük zorlama hapis cezası verildi.

Sevgi evinde de bir saldırı daha... "Can güvenliğim yok"

Baba Çelik dün de kızını görmek için Elazığ'daki sevgi evine gittiğinde boşanma aşamasındaki eşinin yakınlarının saldırısına uğradı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan Çelik, "Tehdit mesajları alıyorum sürekli ve sonrasında da saldırıya uğruyorum. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bir şey yapılmıyor. Artık yeter. Sesim duyulsun. Kızımı güvenli bir şekilde ziyaret etmek istiyorum. Can güvenliğim yok. Ama ben çocuklarım için ne olursa olsun mücadele edeceğim. Saldırganlar hakkında işlem yapılsın" dedi.

Ne olmuştu?

Ankara'da, 8 yaşındaki çocuğu Y.Ö.H.Ç.'nin sünnet sonrası tedavisi sırasında yaşadıklarını "dayım bize böyle yaptı" diyerek, anlatması sonrası cinsel istismarı öğrendiğini söyleyen baba Fikri Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu. Dayısıyla Elazığ'da aynı evde yaşayan 5 yaşındaki kızının devlet korumasına alınmasını isteyen baba Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giderek, Bakanlık önünde basın açıklaması yapmış ve dilekçe vermişti. Elazığ Çocuk Mahkemesi de "koruyucu ve destekleyici tedbir olarak acil koruma altına alınması" kararını vererek kız çocuğunu koruma altına almıştı.

Baba Kızını Ziyaret Ederken Saldırıya Uğradı
Kaynak: ANKA

Fikri Çelik, Politika, 3-sayfa, Elazığ, Güncel, Hukuk, Baba, Son Dakika

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