Üye Girişi
Baba, Oğlunu 37 Bıçak Darbesiyle Öldürdü

Baba, Oğlunu 37 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
03.03.2026 12:40
Ali Tolaman, oğlu Barış'ı öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da oğlu Barış Tolaman'ı (25) parkta 37 bıçak darbesiyle öldüren Ali Tolaman (60), ömür boyu hapse mahkum edildi.

Olay, 25 Mayıs 2025'te saat 23.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965'inci Sokak'ta meydana geldi. Ali Tolaman, bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı oğlu Barış Tolaman'ı evlerinin yakınındaki boş alana çağırdı. Baba-oğul arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ali Tolaman, yanındaki bıçakla oğlu Barış'ı defalarca bıçakladı. Yerde yatan Barış Tolaman'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, vücudunun çeşitli bölgelerinde bıçak kesikleri olan Tolaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tolaman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

AYNI SOKAKTAKİ EVİNDE YAKALANDI

Oğlunu öldürdükten sonra uzaklaşan Ali Tolaman, kısa süre sonra aynı sokaktaki evinde, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Suç aleti bıçağı olay yerinde toprağa gömdüğü belirlenen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Oğlunu 37 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen Ali Tolaman, emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm, olayı hatırlamıyorum" dedi.

ÇOCUKLARINA KAYYIM ATANDI

Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen Ali Tolaman, gazetecilerin sorusuna, "Pişmanım. Evet, öncesinde tartıştık. Alkol içip, sağa sola saldırıyordu" karşılığını verdi. Tolaman, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Ali Tolaman'ın kızları A.T. (11) ile E.T. (9) için kayyım atandı.

YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Tutuklu sanık Ali Tolaman, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada son savunmasına yapan Ali Tolaman, "Çok pişmanım. Önce Allah'a, sonra size sığınıyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Tolaman'ın, 'Alt soya yönelik kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın yargılama aşamasında pişmanlık gösteren davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, cezayı ömür boyu hapse indirdi.

Kaynak: DHA

