Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü - Son Dakika
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Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde 18 yaşındaki bir genç kız, tartıştığı babası tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın cesedi, işten eve gelen annesi tarafından bulundu. Cinayet sonrası evden kaçan katil zanlısı baba ise polise teslim oldu.

26.08.2024 00:29  Güncelleme: 01:26
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde 18 yaşındaki Eylem Sevilen, tartıştığı babası Murat Sevilen tarafından boğularak öldürüldü. Cinayet sonrası evden kaçan baba, polise teslim olurken Eylem'in cansız bedenini ise işten gelen annesi buldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen ile tartışmaya başladı. Murat Sevilen, tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürüp evden kaçtı. Bir süre sonra işten eve gelen anne, kızının cansız bedeniyle karşılaştı.

Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

KATİL ZANLISI BABA TESLİM OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eylem Sevilen'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Öte yandan baba Murat Sevilen bir süre sonra polise teslim olurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Balıkesir\'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
Kaynak: DHA

Balıkesir, 3-sayfa, Gönen, Baba, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu: Ekonomik bunalım 6 15 Yanıtla
  • İbrahim Akpıçak: hiç kimse evladını açlıktan öldürmez. 16 4 Yanıtla
  • İbrahim Akpıçak: bu ferhatla enderin gevşek yorumları için buraya üye oldum yazık bana 12 1 Yanıtla
  • Mesut Biner: Vardır kızda bir sorun benim fikrim bu kimse evladını durduk yere böyle birsey yapmaz kızı olan babalara sesleniyorum şimdiki kızların hepsi değil ama çoğu sıkıntı neler dönüyor nelerrrrr 7 2 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Tek Sebebi erd… iyiakşamlar 4 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali Türk: Yazık 1 1 Yanıtla

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