Babacan: Ekonomi ve Adalet Zayıfladı - Son Dakika
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Babacan: Ekonomi ve Adalet Zayıfladı

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DEVA Partisi lideri Babacan, Türkiye'nin zayıfladığını ve başkanlık sisteminin risk oluşturduğunu belirtti.

12.02.2025 11:57
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(ANKARA) - Yeni Yol grup toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Siz Türkiye'yi zayıflamış ekonomi sistemiyle, adalet sistemiyle, zayıflamış itibariyle kırılgan bir ülke haline getirdiniz. Türkiye'yi mazlumların, gariplerin, Filistinlilerin yanında olmayan bir ülke haline düşürdünüz. Türkiye'yi artık 'one minute' diyemeyen bir hale getirdiniz. Hala Amerika'ya karşı Trump'a karşı tek bir kelime sarf edilmiş değil. Bu başkanlık sistemi ülkenin bekası için ciddi bir risk haline gelmiş şu anda" ifadesini kullandı.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin çatı partisi Yeni Yol, TBMM'de grup toplantısını düzenledi. Toplantıda konuşan Babacan, ABD'nin "Gazze Şeridi'ni devralacağı" ve Gazzelilerin de "başka bir yere gitmesi gerektiğini" söyleyen ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları hakkında konuştu. Babacan, "Gazze Gazzelilerindir. Gazze, bağımsız bir Filistin için direnenlerindir. Filistinlilerin ne İsrail'e ne de ABD'ye verecek tek bir karış toprağı yoktur. Hala anlamadınız mı? On yıllar geçti, Filistin direnişi değişmedi. Kaybedeceksiniz hala anlamadınız mı? Bunlar gözlerini Gazze'deki arazilere diktiler. Ölen insanlara bakıp basit rakamlar olarak görenler enkazlara bakıp kazanacakları paraları düşünüyorlar. Tabi burada ideolojik arka plan da var. Asıl mesele Filistinlileri kendi topraklarından koparıp başka topraklara sürmenin planlamasını yapıyorlar şu an" dedi. Babacan, şunları kaydetti:

"Başkanlık sistemi bu ülkenin bekası için ciddi bi risk haline gelmiş şu anda

"Ben buradan hükümete soruyorum. 7 ay 10 gün niçin beklediniz. Neyi beklediniz çıkın açıklayın. İnanın verecekleri tek bir açıklamaları yok. Çünkü menfaat. Perde arkasında ticaretin kesilmemesi, ısrarla devam etmesinin sebebi neyse Lahey'deki davaya bu kadar geç müdahil olmalarının sebebi de budur. Siz Türkiye'yi zayıflamış ekonomi sistemiyle, adalet sistemiyle, zayıflamış itibariyle kırılgan bir ülke haline getirdiniz. Türkiye'yi mazlumların, gariplerin, Filistinlilerin yanında olmayan bir ülke haline düşürdünüz. Türkiye'yi artık 'one minute' diyemeyen bir hale getirdiniz siz. Hala Amerika'ya karşı Trump'a karşı tek bir kelime sarf edilmiş değil. Bu başkanlık sistemi bu ülkenin bekası için ciddi bi risk haline gelmiş şu anda. Güçler ayrılığını yok ettiğinizde, Meclis'in yetkisini zayıflattığınızda, yargıya artık müdahil bir iktidar var olduğunda bir ülkede o tek kişi üzerinde kuracağınız herhangi bir baskı ile 85 milyonluk bir ülkeyi bir kenarda suspus tutabiliyorsunuz."

"Birisi Sayın Erdoğan'a iktidarda olduğunu hatırlatabilir mi?"

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin yükselmesi açıklamasına da değinen Babacan:

"Siz hukuktan, adaletten sapıp enflasyonu tek haneye indiremezsiniz. Bu olmayacak. Tek haneli enflasyon hedeflerini erteledikçe erteliyorlar. Daha da çok erteleyecekler. Sürekli bahane, sürekli mazeret. Bu iktidarın en temel özelliği bu. Sayın Erdoğan, 2028'den sonra 'Yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz' diyor. Günaydın. 2028'e kadar niye bekliyorsunuz? Elinizi tutan mı var? Her türlü yetki sizde. Yine erteliyor, yine başka bir seçim diyor. Ben bu defa Erdoğan'a değil yanı başındakilere, şürekasına sesleniyorum. Onlardan rica ediyorum. Birisi Sayın Erdoğan'a iktidarda olduğunu hatırlatabilir mi? Bazen öyle şeyler söylüyor ki sanki hiç yetkisi yok. Sayın Erdoğan belli ki alarmı erteleme tuşuna basıp duruyor. Fakat Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası yok. Her türden sorunun çözümünü bir sonraki seçime erteleyerek ülkenin sorunlarından kaçamazsınız."

"Eşe, dosta, ahbaba, o menfaat şebekesine ne veriyorlar bilemiyorsunuz"

Türkiye, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün (Transparency International) 2024 Yolsuzluk Algı Endeksi'nde (CPI) 180 ülke içinden 107'nci sırada olduğunu vurgulayan Babacan, "Siz istediğim teşviki istediğime vereceğim, bunu da gizli saklı yapacağım' dediğinizde iş insanları gelip bu ülkede yatırım yapmaz. Şu an şeffaflık yok. Eşe, dosta, ahbaba, o menfaat şebekesine ne veriyorlar bilemiyorsunuz. TÜİK yıllarca enflasyon sepetindeki verileri açıkladı. Siz artık ben bunları gizleyeceğim derseniz enflasyonun düştüğüne kimseyi inandıramazsınız. Devleti yönetiyorsanız ehliyetli ve liyakatli kadrolarla çalışacaksınız, istişareden asla vazgeçmeyeceksiniz, her daim adaletle hareket edeceksiniz, konuşunca doğruyu söyleyeceksiniz, söz verince tutacaksınız, emanete hıyanet etmeyeceksiniz, şeffaf olacaksınız, her zaman hesap vermeye hazır oalcaksınız. Bunları yapın korkmayın."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Deva Partisi, Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: Ekonomi ve Adalet Zayıfladı - Son Dakika

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