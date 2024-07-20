Babadan oğula geçen antika tutkusu 50 yıldır sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Babadan oğula geçen antika tutkusu 50 yıldır sürüyor

Geniş Video İzle

Gaziantep'te yaşayan Menderes Kaya, çocukluğundan bu yana topladığı antika eşyaları tarihi Yeni Han'daki dükkanında sergiliyor. Baba mesleği olan antikacılığı sürdüren Kaya, 50 yılını vererek topladığı yüzlerce eşyaya gözü gibi bakıyor. Dükkanını nostaljik müzeye dönüştüren Kaya, antika eşya satışı yapmanın yanı sıra tarihi tüfekleri ve diğer eski eşyaları yeni tasarımlarla süslüyor. Kaya'nın dükkanı, geçmişe özlem duyan birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor.

20.07.2024 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babadan oğula geçen antika tutkusu 50 yıldır sürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 63 yaşındaki Menderes Kaya, çocukluğundan bu yana topladığı antika eşyaları tarihi Yeni Han'daki küçük dükkanında sergiliyor.

Şahinbey ilçesi Şekeroğlu Mahallesi'ndeki tarihi Yeni Han'ın üst katındaki dükkanında baba mesleği olan antikacılığı sürdürmek için yoğun çaba sarf eden Menderes Kaya, 50 yılını vererek topladığı yüzlerce eşyaya gözü gibi bakıyor. Çocukluğundan bu yana hayatından izler taşıyan eşyaları saklayan ve farklı ürünler yapan Kaya, 13 yaşından itibaren biriktirdiği eşyaları sergilemek ve boş zamanlarını da değerlendireceği bir mekan oluşturmak için kolları sıvadı. Tarihi Yeni Han'ın üst katındaki dükkanını "nostaljik müze"ye dönüştürmeye karar veren Kaya, dükkanında bir yandan antika eşya satıyor bir yandan da özellikle tarihi olan tüfekleri ve diğer eski eşyaları yeni tasarımlarla süslüyor.

Kaya, dükkanında çocuk iken babasından, annesinden, yakınlarından ve arkadaşlarından hatıra kalan ve çocukluğunun izlerini taşıyan duvar saatleri, çömlekler, kömürlü ütü, terazi, gaz lambası, çömlek, tokmak ve havan gibi yüzlerce eşyayı sergiliyor.

Zamanının büyük bölümünü dükkanında geçiren ve eski eşyaları onaran Kaya'nın "müze"sini gün içinde hem dostları hem de geçmişe özlem duyan çok sayıda kişi ziyaret ediyor.

Tek hayali küçüklüğünden bu yana topladığı tarihi ve antika eşyaları daha geniş ortamda sergilemek olan Kaya'nın topladığı yüzlerce eşyanın arasında, Osmanlı devleti ile Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan tüfekler, tabancalar, süngü, kılıç, saat, kömürlü ütü ve gaz lambası gibi eşyalar bulunuyor.

Kaya'nın "müze" olarak nitelendirdiği dükkanında Afrika ülkelerinden kendisine getirilen piton yılanı ve timsah derisi de bulunuyor.

Çocukluğundan beri babasının yanında antika eşyalar sattığını anlatan Kaya, 50 yıldır baba mesleğini sürdürerek topladığı eski eşyaları harmanlayıp satışa sunduğunu söyledi. Çocukluğundan bu yana memleketini seven, kendi kültürüne ve tarihine sahip çıkan insanları çok sevdiğini söyleyen Kaya, antika merakının da bu şekilde başladığını ifade etti. 50 yıl önce eski eşya biriktirme sevdasını zamanla değerli antika eşyalara yönelttiğini anlatan Kaya, koleksiyonunda aralarında 150 yıllık Osmanlı dönemi eşyalarda olmak üzere eski dönem paraları ve eski fotoğraflar gibi önemli eşyaları sergilediğini belirtti.

Geçmişteki yaşantıyı, kültürü anlatan ve temsil eden birçok eşyayı topladığını aktaran Kaya, topladığı eşyaların Osmanlı döneminden kalan eşyalar olduğunu bildirdi.

"Genelde antik vasıflı olan eşyaları alıp satıyorum"

50 yıldır biriktirdiği eşyalarla geçmişi geleceğe taşıdığını anlatan Kaya, "Genelde antik vasıflı olan eşyaları alıp satıyorum. Osmanlı döneminden kalan çakmaklı kale tüfeği, çakmaklı tabancalar, kılıç, kama ve hançer gibi antik özelliği olan malzemelerin üzerine altın ve gümüş kakma sanatı yapıyorum. Antik eşyaların tamir işlerini yapıyorum" dedi.

"Bu sanat bana merhum babamdan miras kalan bir sanattır"

Küçük yaşlarda babasının topladığı antika eserlerle tanıştığını belirten Kaya, "Bu sanat bana merhum babamdan miras kalan bir sanattır. Ben aslında emekliyim, emeklilik sonrası da yine faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Günlük mekanıma geliyorum. Antik eşyalarımın tamiratını yapıyorum. Müşterilerimizin hoşuna giden eski antik vasfı özelliği olan malzemelerimiz var. Kama, kılıç, hançer, silah ve tüfek gibi birçok çeşit var. Merhum babam savaş silahlarının imitasyonunu yapan bir ustaydı. Gaziantep'te de en eski ustalardan biriydi. Ben de sürekli babamın yanına gidip gelirdim ve bende de antika tutkusu başladı. Babam vefat ettikten sonra da ben sanatımızı devam ettirdim, baba sanatımı bende evlatlarıma bırakmak istiyorum. Oğlumun biri benim gibi antik meraklısıdır" diye konuştu.

Amacının geçmişte kullanılan eşyaları gelecek kuşaklara taşımak olduğunu söyleyen Kaya, hobi olarak başlayan antika tutkusunu "ata yadigarı" olarak nitelendirdiğini belirtti.

Dükkanında 150 yıllık değerli malzemelerin olduğunu belirten Kaya, tamir ve bakımını yaptığı bazı antika eşyaları da satarak geçimini sağladığını anlattı.

Kaynak: İHA

Özlem Duyan, Gaziantep, Menderes, Çocuk, Baba, Han, Sanat, Kültür, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babadan oğula geçen antika tutkusu 50 yıldır sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
10:00 Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş’tan dikkat çeken çıkış Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş'tan dikkat çeken çıkış
09:58 Kıbrıs’a barış getiren harekatın 50. yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavru Vatan’da Kıbrıs'a barış getiren harekatın 50. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavru Vatan'da
09:24 Ali Koç’tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı Ali Koç'tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı
09:01 LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım
10:53 Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
10:15 Galatasaray’da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor Galatasaray'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor
09:47 Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto Bakanlık devreye girdi Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto! Bakanlık devreye girdi
09:46 Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti
09:43 Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton’ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton'ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı
08:42 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor
08:40 En-Nesyri geliyor mu Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco’ya En-Nesyri geliyor mu? Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco'ya
08:12 Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı
08:05 Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma
07:54 İpek Filiz Yazıcı’nın ’’Baldız tehlikeli sularda yüzüyor’’ paylaşımı tepki çekti İpek Filiz Yazıcı'nın ''Baldız tehlikeli sularda yüzüyor'' paylaşımı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 11:43:10. #1.13#
SON DAKİKA: Babadan oğula geçen antika tutkusu 50 yıldır sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement