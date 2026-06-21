Babalar Günü'nde Şehitlikte Duygusal Anlar - Son Dakika
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Babalar Günü'nde Şehitlikte Duygusal Anlar

Babalar Günü\'nde Şehitlikte Duygusal Anlar
21.06.2026 18:00
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Edirnekapı Şehitliği'nde Babalar Günü dolayısıyla şehit evlatlarını ziyaret eden babalar, mezarlara su döküp dua etti. Şehit yakınları ve vatandaşlar, buruk bir gün geçirirken, şehit babaları evlatlarının hatıralarını yaşattıklarını ve gurur duyduklarını ifade etti.

Edirnekapı Şehitliği'nde babalar günü nedeniyle duygusal anlar yaşandı. Şehit olan evlatlarını ziyarete gelen babalar çocuklarının mezarına su döktü, dua etti. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla şehitliğe gelerek babalar gününde şehitlere dua etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, Babalar Günü'nü buruk geçirdi. Evlatlarının mezarlarını ziyaret eden aileler, kabirleri başında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit yakınları mezarların bakımını yaparken, vatandaşlar da şehitleri anmak için şehitliği ziyaret etti.

'BABALAR HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAZ'

Şehit Komiser Yardımcısı Ahmet Tozlu'nun babası Ferhat Tozlu, "Oğlum çevik kuvvette aşağı yukarı 1 sene çalıştı. 23 yaşındaydı, sabahleyin göreve gitmek için polis arabası geldi ve bunları götürdü. O sırada aşağıda tramvay hattı vardı. Polis arabası geçtiği sırada tramvay da geldi ve çocuğum kafasını betona vurarak şehit oldu. Yaklaşık 14 sene oldu. Allah düşmanımın başına vermesin. Oğlum 23 yaşındaydı. İnşallah Rabbim mekanını cennet eylesin. Şefaatlerine bizleri nail eylesin. Bugün babalar günü nedeniyle de geldim. Babalar hiçbir zaman unutulmaz. Ömrüm gurbetlerde geçti, istirahat nedir anlamadım. Çocuklarımız için hep çalışmayla geçti" diye konuştu

'OĞLUM ŞEHİT OLDUĞU İÇİN GURUR DUYUYORUM'

Şehit Ahmet Tozlu'nun annesi Sümbül Tozlu ise olay gününü anlatarak, "Önde şoförü vardı, koruması vardı. Onlara hiçbir şey olmadı, sadece benim yavrum orada şehit oldu. 14 yıldır da böyle gidip geliyorum. Çok zor, evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Her zaman ağlıyoruz. Acısı çok büyük ama bir de gurur duyuyorum şehit olduğu için" dedi.

'HAYATIM EV VE ŞEHİTLİK ARASINDA GEÇİYOR'

Şehit Tank Onbaşı Serdar Baker'in babası Mizhab Baker, "1994 yılından beri ben şehit babasıyım. Oğlum 1973 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dünyaya geldi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. kuruluş yıl dönümünde dünyaya geldi. 1994 yılında benim oğlum 15 ay diye askerliğe gitmişti. 15 ay askerlik bittikten sonra 4 ay daha uzatılmaya gitti. Askerliğin bitimine 15 gün kala tatbikatta şehit oldu. Askerlik uzatılmasaydı 15 ayda zaten askerlik bitti, tam tezkere alacaktı. Benim oğlum da Edirne sınırına gitti, Edirne sınırında tatbikatta şehit oldu. 1994 yılından beri benim sosyal faaliyetlerim hiç yok. Hayatım ev ve şehitlik arasında geçiyor" dedi.

'KİMSE BANA BABALAR GÜNÜN KUTLU OLSUN DEMEDEN BEN BURAYA GELİYORUM'

Mizhab Baker, "Bugün Babalar Günü. Esas biz beklerdik ki oğlumuz gelsin bizim elimizi öpsün ama ne yapalım ki kader böyleymiş, geldik işte oğlumuzu biz ziyarete geliyoruz. Mesela başka çocuklarım var ama kimse bana 'Baba, Babalar Günün kutlu olsun' demeden evvel ben buraya geliyorum. Şehit olduğu zaman 20 yıl, 10 ay, 13 gün yaşadı benim oğlum. Şimdi 53 yaşında. Şimdi benim oğlum eğer yaşasaydı dede olacaktı, evlenip çoluk çocuk sahibi olacaktı. Biz bekliyorduk ki babalar ölecek, çocuklar tabutunu omuzlayacak, mezara koyacak diye; biz kendi elimizle koyduk. Tek böbrekli, kalp piliyle yaşıyorum ama ben buradan vazgeçmiyorum. Beyin ameliyatı oldum ama Allah işte beni bitirmiyor, buraya ziyarete gelmem için bitirmiyor. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Babalar Günü, Güncel, Son Dakika

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