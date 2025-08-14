BAE'den Netanyahu'ya Tepki

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuna ilişkin açıklamalarını "provokatif" şeklinde nitelendirerek Arap ülkelerinin egemenliğini hedef alan her türlü tehdidi kesin bir dille reddettiğini belirtti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açıkça ihlali" olduğu vurgulanan söz konusu "provokatif" ifadelerin şiddetle kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, BAE'nin "kardeş Arap ülkelerinin egemenliğini hedef alan her türlü tehdidi net bir şekilde reddettiği" ifade edildi.

İsrail hükümetindeki aşırı sağcılara "provokatif açıklama ve eylemlerden vazgeçmesi" çağrısı yapılan açıklamada, "bölgesel istikrarı tehdit eden ve bölge halkları arasında barış ile birlikte yaşama fırsatlarını baltalayan tüm İsrail yerleşim ve genişleme planlarının durdurulması" gerektiği vurgulandı.

Netanyahu "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" iddia etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail" vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Şaron Gal, kısa süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist Hareket'in kurucusu ve iktidardaki Likud Partisi'nin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky dahil olmak üzere bazı siyonistler tarafından, günümüz İsrail'inin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.