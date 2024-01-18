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BAE, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünü desteklemek için 10 milyon dolar sağlama sözü verdi - Son Dakika
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BAE, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünü desteklemek için 10 milyon dolar sağlama sözü verdi

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünü desteklemek ve temel sağlık hizmetlerini sağlamak amacıyla yaklaşık 10 milyon dolar sağlama sözü verdi. BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un talimatıyla yapılan bu destek açıklaması, ülkenin haber ajansı WAM'da yayınlandı. Gazze Şeridi'nde yaşanan zor koşullar ve İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, BAE'nin sağlık sektörüne yapacağı bu maddi destek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BAE, Gazze Şeridi\'ndeki sağlık sektörünü desteklemek için 10 milyon dolar sağlama sözü verdi
18.01.2024 - 04:13,
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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'nin tanık olduğu zor koşullar gölgesinde, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünü desteklemek için 10 milyon dolar sağlama sözü verdi.

Konuya ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un talimatı, ülkenin haber ajansı WAM'da yayınlandı.

BAE'nin Gazze'deki sağlık sektörünü desteklemek ve temel sağlık hizmetlerini sağlamak amacıyla yaklaşık 10 milyon dolar sağlamayı taahhüt ettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 193'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 529 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 362 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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