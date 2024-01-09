 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BAE ve Azerbaycan arasında Stratejik Ortaklığa İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

BAE ve Azerbaycan arasında Stratejik Ortaklığa İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Azerbaycan temasları kapsamında, iki ülke arasında Stratejik Ortaklığa İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapılan görüşmeler sonucunda maliye, çevre, eğitim, elektrik iletimi ve yeşil enerji yatırımları konularında anlaşmalar ve protokoller imzalandı.

BAE ve Azerbaycan arasında Stratejik Ortaklığa İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı
09.01.2024 - 12:55,
Abone Ol

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Azerbaycan temasları kapsamında, iki ülke arasında Stratejik Ortaklığa İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak için başkent Bakü'ye gelen Al Nahyan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Aliyev, Al Nahyan'ı törenle karşıladı, liderler ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Heyetler arası görüşme sonrasında Azerbaycan ile BAE arasında Stratejik Ortaklığa İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Ayrıca ilgili bakanlarca Azerbaycan ile BAE arasında maliye, çevre, eğitim, elektrik iletimi ve yeşil enerji yatırımları hususunda anlaşma ve protokollere imza atıldı.

Al Nahyan'a Azerbaycan temaslarında BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da eşlik etti. BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın oğlu Hamdan bin Muhammed Al Nahyan da ziyarette hazır bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Bakü, Çevre, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE ve Azerbaycan arasında Stratejik Ortaklığa İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı - Son Dakika


13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24
Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim

Son Dakika
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:37:57. #1.12#
SON DAKİKA: BAE ve Azerbaycan arasında Stratejik Ortaklığa İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement