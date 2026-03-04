Bafra'da 60 Öğrenci İftar Sofrasında Buluştu

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Tayyarpaşa Camii bünyesinde eğitim gören 60 öğrenci, düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Camide kurulan kardeşlik sofrasında oruçlarını açan çocuklara seslenen Müezzin Kayyım Yunus Emre Yılmaz, "Çocukların sesi olmazsa, camiler kilit vurulmaya mahkum kalır" dedi.

Bafra Müftülüğü koordinesinde Tayyarpaşa Camii'nde yıl boyu sürdürülen 'Değerler Eğitimi ve Kuran-ı Kerim' derslerine katılan öğrenciler için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Ramazan ayının paylaşma ruhunu aşılamak amacıyla cami içerisinde kurulan iftar sofrasında, 7-14 yaş arası 60 öğrenci, veliler ve davetlilerle bir araya gelerek manevi bir atmosfer oluşturuldu. Programa AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, İlçe Başkan Yardımcısı Furkan Bakan, din görevlileri ve çok sayıda veli katıldı.

Programda konuşan Tayyarpaşa Camii Müezzin Kayyımı Yunus Emre Yılmaz, "Burada öğrencilerimizle 7-14 yaş arası okul sonrası dersler yapıyoruz. Öğrencilerimizin çoğu kurslarımıza gelerek Kuran-ı Kerim öğrendi. Yazın Kuran kurslarında öğreniyorlar ama okul zamanı bazı öğrencilerimiz unutabiliyor. Biz de kışın okuldan sonra gelsinler, 1-2 saat tekrar yapsınlar ve yazın öğrendiklerini unutmasınlar diye kış Kuran kurslarını açtık. Bununla beraber gördük ki talep artmaya başladı ve birkaç sınıf daha açtık. Şu an 45 öğrencimiz var. Pazartesi ve Salı günleri Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Çarşamba günü 'Benim Ahlakım' dersleri yapıyoruz. Öğrencilerimizle sohbetler ediyoruz, bahçemizde bir araya geliyoruz, ikramlarda bulunuyoruz" dedi.

ÇOCUKLARIN SESİ OLMAZSA, CAMİLER KİLİT VURULMAYA MAHKUM KALIR

Amaçlarının çocuklara camiyi sevdirmek olduğunu ifade eden Yılmaz, "Cuma günleri 'Genç ve Çocuk Gönüllüler Buluşma Projesi' kapsamında öğrenciler kendi alanında uzman öğretmenlerle bir araya geliyor. Çocuklarımız okullarından geliyor, burada manevi atmosfer içerisinde ödevlerini yapmaya gayret ediyor. Amacımız çocuklara camiyi sevdirmek. Çünkü çocuklar olmadan camiler olmaz. Çocukların sesi olmazsa burası elbet bir gün kilit vurulmaya mahkum kalacaktır. Bütün gençlerimiz camilerde çoğalsın. Gelecek nesil çocuklarımızdır" diye konuştu.

İftar programlarının devam edeceğini belirten Çarşı Cami İmam Hatibi Osman Güleryüz ise, "Öğrencilerimizle Ramazan'ın ilk günleri 'Ramazan nedir, neyi anlatır?' diye konuştuk. Çocuklarda, 'Ramazan paylaşmaktır, mutluluktur, iftardır, oruçtur, sahura kalkmaktır' dediler. Biz de paylaşmayı somutlaştırmak istedik. Herkes evinden bir şeyler getirsin, ortaya bir sofra kuralım istedik. Paylaşmayı en iyi böyle anlatabiliriz dedik. Herkes evinden eksik olan ne varsa getirdi ve ortaya kocaman bir mutluluk çıktı. Bugün burada 60 öğrencimiz var. İftar programlarımız devam edecek ve çocuklarımıza camileri sevdirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.